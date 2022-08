Możliwy krok w stronę dekryminalizacji marihuany do celów medycznych w Indonezji

20 lipca 2022 Sąd Konstytucyjny Republiki Indonezji odrzucił wniosek o zmianę prawa antynarkotykowego, pozwalającą na użycie marihuany do celów medycznych w tym największym państwie Azji Południowo-Wschodniej.

Obradujący w pełnym, dziewięcioosobowym składzie sąd uznał, że na dzień dzisiejszy brak wystarczających naukowych dowodów na medyczne zalety marihuany w sądzonej sprawie. Odrzucono tym samym bieżącą możliwość zmiany jednego z najostrzejszych praw antynarkotykowych świata (Ustawy nr 35 z 2009 r. w sprawie narkotyków), przewidującej surowe kary w tym karę śmierci za produkcję, handel i posiadanie narkotyków.

Należy jednocześnie podkreślić, że wydając swoją decyzję sąd wezwał jednocześnie władze wykonawcze Republiki Indonezji o natychmiastowe rozpoczęcie działań mających na celu zbadanie naukowe medycznych właściwości marihuany dopuszczając przyszłe zmiany w prawie na podstawie wyników tychże badań.

Sprawa miała miejsce z powództwa trójki rodziców dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym z których wiodącą rolę odgrywała Santi Warastuti, matka 13 letniej dziewczynki dotkniętej chorobą. Wspierani przez organizacje społeczne i obywatelskie rodzice dążyli do depenalizacji użycia marihuany medycznej. Sprawa stała się głośna w Indonezji po tym jak wideo przedstawiające Santi Warastuti w centrum Dżakarty z plakatem głoszącym „Pomocy, moja córka potrzebuje medycznej marihuany” stało się viralem w mediach społecznościowych. Zdaniem rodziców zakaz naruszał ich konstytucyjne prawo do opieki medycznej oraz korzystania z owoców postępu naukowego.

Zdaniem zawiedzionego negatywnym werdyktem Yosua Octaviana z Legal Aid Institute, jednej z wspierających sprawę organizacji społecznych, Sąd Konstytucyjny przerzucił odpowiedzialność na władze wykonawcze, uchylając się od zajęcia zdecydowanego stanowiska.

Tym niemniej wydane przez sąd polecenie „natychmiastowego” wykonania badań przez władze może stanowić krok w stronę legalizacji marihuany medycznej. Jak zauważają korespondenci, ewentualna legalizacja marihuany medycznej uczyniłaby z Indonezji drugi kraj w regionie dekryminalizujący marihuanę.

Jako pierwsza na dekryminalizację marihuany medycznej zdecydowała się Tajlandia w 2018 r., która dodatkowo w roku bieżącym zezwoliła na posiadanie i hodowlę marihuany, jednocześnie nadal zabraniając użycia rekreacyjnego tej substancji. Rok później na podobny krok zdecydowały się co prawda Filipiny formalnie zezwalając na użycie marihuany do celów medycznych, jednak wymaga to specjalnego zezwolenia, które jest niezwykle trudne do uzyskania.

Również inne kraje regionu - Singapur czy Malezja rozpatrują możliwość legalizacji medycznej marihuany. Jest to jednak proces złożony i trudny w regionie znanym z długotrwałej walki z narkomanią oraz wyjątkowo surowych praw antynarkotykowych.

