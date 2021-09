MSZ: demarche UE w sprawie kryzysu migracyjnego „pozbawione podstaw”

Nie ma podstaw do protestu ze strony UE – twierdzi rzecznik białoruskiego MSZ, komentując w środę demarche, z którym wystąpiło przedstawicielstwo UE na Białorusi w związku z kryzysem migracyjnym.

Unijna dyplomacja potępiła wykorzystanie migrantów do celów politycznych i stanowczo wezwała władze Białorusi do zaprzestania tej praktyki.

"W dyplomacji dla każdego protestu powinny być wyraźne i przekonujące prawne podstawy, a nie emocje, fantazje i przypuszczenia" - oświadczył rzecznik MSZ Anatol Hłaz. "W tym przypadku podstaw nie ma i być nie może" - powiedział.

"Próby twierdzenia, że Białoruś w jakiś sposób ma związek ze wzrostem liczby przekroczeń granicy - są co najmniej niekompetentne i nieprofesjonalne. My nie mamy nic wspólnego z prawdziwymi przyczynami wzrostu potoków migracji z regionów dotkniętych problemami. To kraje UE, jako uczestnicy znanych koalicji, mają z tym bezpośredni związek" - oświadczył Hłaz w komunikacie.

Przedstawiciel MSZ zapewnił, że Białoruś nie ma wpływu na to, jakie drogi i kierunki wybierają migranci, a dla Mińska najważniejsze jest "chronienie swoich granic". Zapewniał, że Białoruś "realizuje swoje zobowiązania międzynarodowe i działa transparentnie".

Stronie unijnej zarzucił brak przejrzystości i gotowości do współpracy, a także przerwanie współpracy z Białorusią w sprawie migracji i współpracy transgranicznej.

Według Hłaza strona białoruska jest gotowa do "konstruktywnej współpracy".

Wcześniej w środę przedstawicielstwo dyplomatyczne UE przedstawiło demarche ministerstwu spraw zagranicznych Białorusi w związku z nielegalnymi przekroczeniami granicy z terytorium Białorusi do Unii Europejskiej.

Jak wskazano, "Europejska Służba Działań Zewnętrznych twierdzi, że obserwowane 50-krotne zwiększenie liczby nieregularnych przekroczeń granicy z terytorium Białorusi do UE nie jest wynikiem niemożności realizowania zobowiązań władz Białorusi w ramach walki z nielegalną migracją i handlem ludźmi".

"Nie ma obiektywnych przyczyn dla tak gwałtownego wzrostu nielegalnych przekroczeń granicy" - oceniła UE.

Od wiosny na granicach Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską doszło do gwałtownego wzrostu liczby nielegalnych przekroczeń granicy przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Państwa UE uważają, że jest to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje, ta zaś odrzuca oskarżenia o wywołanie kryzysu migracyjnego, twierdząc, że z powodu restrykcji Zachodu "nie ma środków ani sił" na wstrzymywanie nielegalnej migracji.

W środę Alaksandr Łukaszenka wniósł do parlamentu projekt ustawy o zawieszeniu działania umowy z UE o readmisji, co wcześniej Białoruś zapowiadała jako odpowiedź na unijne sankcje za łamanie praw człowieka.

Z Mińska Justyna Prus