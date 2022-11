MSZ Iranu krytykuje kanclerza Niemiec za „prowokacyjne i niedyplomatyczne” wypowiedzi ws. protestów

Jako „prowokacyjne, niedyplomatyczne i nieuprawnione” oceniło w niedzielę irańskie MSZ słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który krytycznie odniósł się do sytuacji w Iranie. „Co to za rząd, którzy strzela do własnych obywateli?” – powiedział Scholz w najnowszym odcinku swojego cotygodniowego podcastu.

"Teheran ostro skrytykował kanclerza za jego komentarz na temat brutalnego stłumienia demonstrantów w Iranie" - pisze w niedzielę portal dziennika "Welt".

"Uwagi niemieckiego kanclerza były prowokacyjne, niedyplomatyczne i niepotrzebne" - oświadczył w niedzielę rzecznik irańskiego MSZ Nasser Kanaani, ostrzegając rząd RFN przed "długotrwałym uszkodzeniem" wzajemnych stosunków. Zalecił też Berlinowi "większą odpowiedzialność i szacunek" wobec Iranu.

"Zalecamy rządowi federalnemu powrót do rozwagi, aby uniknąć dalszego zamieszania w stosunkach dwustronnych" - dodał rzecznik irańskiego MSZ.

Jak podkreśla "Welt", Scholz ostro skrytykował irańskie władze z uwagi na znaczne naruszenia praw człowieka w tym kraju, odnosząc się do trwających od tygodni protestów w Iranie, brutalnego tłumienia demonstracji, aresztowań i wyroków śmierci.

"Co to za rząd, który strzela do własnych obywateli? Każdy, kto zachowuje się w ten sposób, musi liczyć się z naszym sprzeciwem" - powiedział Scholz. "Widzimy walkę o wolność i sprawiedliwość. I widzimy irańskie drony (przekazane Rosji - PAP), atakujące i niszczące ukraińskie miasta. To wszystko jest całkowicie nie do przyjęcia" - dodał.

Podkreślił, że UE powinna nałożyć na Iran kolejne sankcje. "Kolejne sankcje mają zostać dodane w przyszłym tygodniu. Chcemy dalej zwiększać presję na przywódców politycznych" - powiedział kanclerz.

"Słowa Scholza były odpowiedzią na wcześniejsze groźby ze strony Iranu. Minister spraw zagranicznych Iranu Husajn Amirabdollahian zagroził konsekwencjami za stanowisko Niemiec w tej sprawie" - przypomniał "Welt".