MSZ Iranu: USA muszą znieść sankcje, by wrócić do porozumienia nuklearnego

Decyzja Iranu o zakończeniu niespodziewanych inspekcji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) nie oznacza rezygnacji z umowy nuklearnej, ale USA muszą znieść sankcje nałożone na Teheran - oświadczył w niedzielę irański minister spraw zagranicznych Mohamad Dżawad Zarif.

"Aby wrócić do porozumienia nuklearnego Stany Zjednoczone muszą znieść sankcje. (...) Kiedy wszyscy wywiążą się ze swoich zobowiązań, rozpoczną się rozmowy" - powiedział Zarif irańskim mediom anglojęzycznym Press TV.

"(Prezydent USA Joe) Biden twierdzi, że polityka maksymalnego nacisku (poprzedniego prezydenta USA Donalda) Trumpa była wielkim fiaskiem, ale nie zmienił tej polityki. Stany Zjednoczone mają nałóg wywierania presji, nakładania sankcji i stosowania zastraszania… To nie działa z Iranem" - dodał.

Teheran zagroził na początku tygodnia, że od 23 lutego zablokuje niespodziewane inspekcje, jeśli inne strony porozumienia atomowego nie wypełnią swoich zobowiązań.

Z kolei administracja Bidena oświadczyła w zeszłym tygodniu, że jest gotowa rozmawiać z Iranem o powrocie do porozumienia, które ma na celu uniemożliwienie Teheranowi nabycia broni jądrowej przy jednoczesnym zniesieniu większości międzynarodowych sankcji, jeśli Teheran powróci do ścisłego przestrzegania zawartych w nim zobowiązań.

Tego samego domaga się od Waszyngtonu również Teheran, jednak oba kraje spierają się o to, kto powinien zrobić pierwszy krok. Iran nalega, by Stany Zjednoczone zniosły najpierw sankcje, podczas gdy Waszyngton chce, aby Teheran zaczął się stosować do zasad porozumienia.

W 2015 r. Iran podpisał umowę nuklearną z sześcioma światowymi mocarstwami (Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Francją, Chinami, Rosją i Niemcami); Teheran zgodził się w niej ograniczyć wzbogacanie uranu w zamian za zniesienie nałożonych nań sankcji gospodarczych. W maju 2018 r. Trump jednostronnie wycofał swój kraj z tego porozumienia, uzasadniając to realizowaniem przez Iran programu rakiet balistycznych. Kiedy w następstwie wyjścia z paktu USA zaostrzyły sankcje na Iran, Teheran stopniowo oficjalnie odstępował od zobowiązań, zawartych w porozumieniu, a seria incydentów doprowadziła oba kraje na skraj konfliktu zbrojnego.

Pomimo publicznie prezentowanego twardego stanowiska Iranu, że Waszyngton musi zrobić pierwszy krok, kilku irańskich urzędników powiedziało w zeszłym tygodniu agencji Reutera, że narastające problemy gospodarcze, spowodowane amerykańskimi sankcjami, mogą skłonić Teheran do wykazania się elastycznością w kwestii warunków przywrócenia porozumienia nuklearnego.