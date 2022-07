MSZ RFN: ponosimy odpowiedzialność za zbrodnie niemieckie w Polsce; przywiązujemy wagę do upamiętnienia ofiar

Rząd RFN przywiązuje wielką wagę do upamiętnienia ofiar zbrodni niemieckich w Polsce, ponosząc za nie odpowiedzialność. Wyraża to m.in. potwierdzony w umowie koalicyjnej plan stworzenia miejsca pamięci i spotkań z Polakami w Berlinie – poinformowało PAP niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pytane o upamiętnienie ofiar Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia przedstawiciele niemieckich placówek dyplomatycznych w Polsce wezmą udział w upamiętnieniu 78. rocznicy Powstania Warszawskiego przy miejscach pamięci w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Dzień wcześniej, w niedzielę 31 lipca, ambasador Niemiec Thomas Bagger będzie uczestniczył w mszy świętej i apelu poległych pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego. Złoży tam wieniec, podobnie jak następnego dnia na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

Ponadto 1 sierpnia przedstawiciele ambasady wezmą udział w wielu innych uroczystościach na terenie Warszawy, między innymi w upamiętnieniu 78. rocznicy zdobycia posterunku żandarmerii niemieckiej tzw. Nordwache przez żołnierzy z batalionu Chrobry 1, uroczystości pod Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, upamiętnieniu zdobycia obozu "Gęsiówka" przez batalion "Zośka". Także w innych miastach Polski przedstawiciele niemieckich placówek dyplomatycznych wezmą udział w oficjalnych obchodach Powstania Warszawskiego.

Konsul Generalny w Krakowie, Michael Gross, na zaproszenie wojewody małopolskiego, będzie uczestniczyć w obchodach w Krakowie. Konsul weźmie tam udział w uroczystej zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz złoży wieniec.

Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku rokrocznie upamiętnia Powstanie Warszawskie na zaproszenie władz miasta Gdańska. Wieniec pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na Targu Rakowym złoży Konsul Generalna Kornelia Pieper.

We Wrocławiu, na zaproszenie wojewody, przedstawiciele Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu wezmą udział w uroczystości upamiętniającej pod pomnikiem Witolda Pileckiego, gdzie także złożą wieniec.

1 sierpnia wszystkie niemieckie placówki dyplomatyczne w Polsce wywieszą swoje flagi do połowy masztu, aby upamiętnić ofiary zbrodni niemieckich w Polsce - podkreśla MSZ RFN w informacji przekazanej PAP.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.