MSZ: Rosja występuje przeciwko przestępczemu rewidowaniu historii

Rosja nie chce wbijać klina między Polskę i Ukrainę, a w przestępcze rewidowanie historii – oświadczyła w sobotę rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa na Facebooku, reagując na słowa wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy Wasyla Bodnara.

"Rosja nie chce wbijać klina między Ukrainę i Polskę, a w przestępcze rewidowanie historii" - oznajmiła Zacharowa odnosząc się do apelu ukraińskiego dyplomaty o solidarne z Polską działania przeciwdziałające rewizjonizmowi historycznemu Rosji.

Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Wasyl Bodnar w artykule opublikowanym w sobotę na opiniotwórczym portalu Dzerkało Tyżnia napisał, że Ukraina i Polska wspólnie powinny walczyć z rewizjonizmem historycznym Rosji. Jak podkreślił, prezydent Rosji Władimir Putin i jego stronnicy rozpoczęli ogromną kampanię propagandową, w której oskarżyli Polskę o antysemityzm i odpowiedzialność za rozpoczęcie drugiej wojny światowej". "Reakcja strony ukraińskiej na te fałszywe zarzuty powinna być jednoznaczna: jesteśmy solidarni z Polską!" - oświadczył Bodnar.

Dodał, że w ostatnich latach "Ukraina sama na sobie doświadczyła ceny rosyjskiej propagandy, manipulacji i agresji. Rosja od dawna pokazuje, jak można kraść nie tylko obce terytoria, ale i cudzą historię, na przykład Ukrainy-Rusi" - napisał Bodnar.

Odnosząc się do tego, Zacharowa oznajmiła: "Jeśli chodzi o +Ukrainę-Ruś+, to byłoby dobrze sprecyzować daty rozpoczęcia i zakończenia istnienia tej Małorosyjskiej Hiperborei (w mitologii greckiej krainy wiecznej szczęśliwości - PAP). Proponuję MSZ-owi Ukrainy gwoli wygody i pojemności następnym razem używać do nazywania tego mitologizmu nazwy Ukruś albo Rusukra".