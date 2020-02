MSZ Rosji: w Monachium Ławrow rozmawiał ze Stoltenbergiem o relacjach Moskwy z NATO

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow i sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg rozmawiali w sobotę o relacjach Rosja-NATO w kuluarach 56. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa - poinformowało MSZ w Moskwie.

W krótkim komunikacie po rozmowach rosyjski resort dyplomacji podał, że Ławrow i Stoltenberg "poruszyli kwestie relacji Rosja-NATO".

Ponadto Ławrow i Stoltenberg mówili o bezpieczeństwie wojskowym w Europie i "bieżących problemach agendy międzynarodowej i europejskiej" - głosi oświadczenie. Wśród tych tematów poruszyli sytuację w Afganistanie.

Stoltenberg w sobotnim wystąpieniu na konferencji w Monachium apelował o zasypanie podziałów wewnątrz NATO i zwracał uwagę na wyzwania ze strony Rosji i Chin. Wskazywał, że NATO musi zmierzyć się z konkurencją ze strony coraz bardziej asertywnej Moskwy, która dąży do powrotu do świata ze strefami wpływów. Przypomniał, że Sojusz odpowiada na to wyzwanie, zwiększając znacząco swoją gotowość wojskową. Sekretarz generalny zapewnił, że poza polityką odstraszania NATO zależy na poprawie stosunków z Rosją. "Nadal dążymy do lepszych relacji z naszym największym sąsiadem" - zaznaczył.

w 56. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) bierze udział ponad 500 wysokiej rangi przedstawicieli polityki, gospodarki, nauki i ruchów obywatelskich z całego świata. Spośród przywódców państw i rządów są m.in.: prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Kanady Justin Trudeau, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, kanclerz Austrii Sebastian Kurz, premier Holandii Mark Rutte, prezydent Litwy Gitanas Nauseda i prezydent Afganistanu Aszraf Ghani. Z USA przybył sekretarz stanu Mike Pompeo, minister obrony Mark Esper i przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Polskę reprezentuje minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, Niemcy - prezydent Frank-Walter Steinmeier, przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble, szef dyplomacji Heiko Maas i minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer. Konferencja potrwa do niedzieli.

Anna Wróbel