MSZ RP: Trójkąt Lubelski, czyli format współpracy Polski, Litwy i Ukrainy, kończy dziś trzy lata

Trójkąt Lubelski, czyli format współpracy Polski, Litwy i Ukrainy, kończy w piątek trzy lata - przypomniało MSZ RP. Stawialiśmy czoła wspólnym przeciwnikom w przeszłości i dziś również jesteśmy zjednoczeni w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie - podkreślił szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

"Dziś Trójkąt Lubelski kończy 3 lata! Nasze wzajemne relacje sięgają kilku wieków wstecz, zaś dziś ich odzwierciedleniem jest wzajemna współpraca oraz wizja przyszłości. Wszystkiego Najlepszego!" - napisało ministerstwo na Twitterze. (https://tinyurl.com/39rka34t)

Do wpisu dołączono nagranie z wypowiedziami szefów MSZ Polski, Litwy i Ukrainy: Zbigniewa Raua, Gabrieliusa Landsbergisa i Dmytra Kułeby.

"Stawialiśmy czoła wspólnym przeciwnikom w przeszłości. I dziś również jesteśmy zjednoczeni w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie" - powiedział szef polskiej dyplomacji Rau na wideo.

Landsbergis wskazał, że kraje Trójkąta Lubelskiego podzielają wspólną wizję przyszłości Europy z Ukrainą jako członkiem UE i NATO.

Polska i Litwa głęboko wierzyły w zwycięstwo Ukrainy już od pierwszych godzin pełnoskalowej inwazji i podjęły błyskawiczne działania - zaznaczyli Rau i Landsbergis.

Kułeba zauważył, że kraje należące do tego formatu pracują non stop, by przybliżyć zwycięstwo Ukrainy.

"Zaangażowane są nie tylko rządy. Miliony Polaków i Litwinów pomagają swoim ukraińskim braciom i siostrom" - kontynuował Rau. Ukraińcy na zawsze będą za to wdzięczni - zapewnił szef MSZ Ukrainy.

Jak zaznaczył minister spraw zagranicznych Litwy, "w ciągu trzech lat Trójkąt Lubelski ewoluował od inicjatywy ministerialnej do cennego forum politycznego i sojuszu, przyczyniając się do budowy silniejszej i odpornej Europy".

Ministrowie zwrócili uwagę, że format rozwija się nie tylko w sferze dyplomacji, bezpieczeństwa, obrony, ale też m.in. przeciwdziałania dezinformacji, bezpieczeństwa energetycznego czy transportu.