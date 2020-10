MSZ w Moskwie o cyberataku na parlament Norwegii: brak dowodów na winę Rosji

Władze Norwegii nie przedstawiły żadnych dowodów na to, że Rosja jest odpowiedzialna za sierpniowy atak hakerski na parlament w Oslo, a oskarżenia kierowane wobec Moskwy o ten incydent są gołosłowne - powiedziała w czwartek rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

Na cotygodniowym briefingu rzeczniczka oświadczyła, iż Norwegia w tej sprawie "podąża drogą gołosłownych zarzutów". Władze w Oslo - jak dodała Zacharowa - "nie zadały sobie trudu przedstawienia jakichkolwiek dowodów, z czego można wnioskować, że tych dowodów po prostu nie ma".

Przedstawicielka MSZ oskarżyła Norwegię o to, że wysuwa systematycznie pod adresem Rosji zarzuty dotyczące cyberataków, które - jej zdaniem - nie są poparte dowodami. "Zadanie zapewne polega nie na tym, by zbadać, co się zdarzyło, a by poszukiwać kolejnego powodu do ogłoszenia, że winna jest Rosja" - powiedziała rzeczniczka.

Według jej słów władze Norwegii "wtórują destrukcyjnym działaniom swoich służb specjalnych" i prowadzą politykę dalszego niszczenia relacji dwustronnych z Rosją.

Minister spraw zagranicznych Norwegii Ine Eriksen Soreide ujawniła we wtorek, że za atak hakerski na norweski parlament, do jakiego doszło pod koniec sierpnia, odpowiedzialna jest Rosja. Do MSZ w Oslo wezwany został ambasador Federacji Rosyjskiej, który został poinformowany o ustaleniach dochodzenia prowadzonego przez norweską policję oraz służby specjalne PST.

24 sierpnia został przeprowadzony atak hakerski na konta e-mailowe norweskich parlamentarzystów z różnych partii, zarówno rządzącej Partii Koalicyjnej, jak i opozycyjnej Partii Pracy, oraz pracowników Stortingu. O cyberataku szefowa administracji parlamentu Marianne Andreassen poinformowała na początku września, ale nie wskazała jego źródła. W wydanym przez MSZ Norwegii oświadczeniu napisano, że był to "poważny incydent, który dotknął naszej najważniejszej instytucji demokratycznej".

Z Moskwy Anna Wróbel