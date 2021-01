Muzea Watykańskie ponownie otwarte od poniedziałku

W poniedziałek, po 88 dniach przerwy zostaną ponownie otwarte Muzea Watykańskie- ogłosiła ich dyrekcja. Jest to możliwe dzięki złagodzeniu restrykcji w Rzymie i całym stołecznym regionie Lacjum, który będzie tzw. żółtą strefą niskiego ryzyka zakażeń.

Jak poinformowano, Muzea Watykańskie będą otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.30 do 18.30. Ostatni zwiedzający będą wpuszczani o godzinie 16.30.

Obowiązkowa jest rezerwacja miejsc. Można to zrobić na stronie internetowej muzeów. Nie będzie z tym żadnego kłopotu, bo w Rzymie prawie w ogóle nie ma turystów. To głównie oferta skierowana do mieszkańców Wiecznego Miasta i okolic.

Po wiosennym lockdownie w zeszłym roku papieskie kolekcje można było ponownie zwiedzać od czerwca.

Na początku listopada, w związku z drugą falą pandemii placówki muzealne zostały ponownie zamknięte w całych Włoszech, a Watykan dostosował się do tej decyzji.

Niedawno, po 77 dniach przerwy, otwarta została Galeria Uffizi we Florencji.