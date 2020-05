Muzea Watykańskie: wstęp tylko w maseczkach i po uprzedniej rezerwacji

Nadal nie wiadomo, kiedy ponownie zostaną otwarte Muzea Watykańskie, zamknięte od 8 marca z powodu epidemii. Gdy to nastąpi, zwiedzanie możliwe będzie tylko w maseczkach i po dokonaniu rezerwacji - wyjaśniono w Gubernatoracie Państwa Watykańskiego.

"Nie ma jeszcze pewnej daty" otwarcia Muzeów - przyznał sekretarz generalny Gubernatoratu biskup Fernando Vergez Alzaga w rozmowie z oficjalnym portalem Stolicy Apostolskiej Vatican News w sobotę.

Zaznaczył, że gdy Muzea zostaną otwarte, wszyscy zwiedzający będą przy wejściu mieli mierzoną temperaturę. Obecnie kończy się montaż termoskanerów.

Mówiąc o rozpoczętych już przygotowaniach hiszpański biskup podkreślił: "Wprowadziliśmy protokoły sanitarne dla personelu; pomiar temperatury przy wejściu, rozdano rękawiczki i maseczki".

"Wszyscy musimy skrupulatnie przestrzegać zasad higieny i dystansu społecznego" - powiedział biskup Vergez.

Poinformował, że rozważana jest możliwość rozszerzenia godzin zwiedzania, także na popołudnie i wieczór, zwłaszcza w weekendy.

"Musimy nauczyć się postępowania w przypadku grup zwiedzających, co jest najtrudniejszym zadaniem" - dodał sekretarz generalny Gubernatoratu.

Zastrzegł zarazem: "Przez długi czas nie będzie możliwe przyjmowanie dużych grup wycieczkowych".

Biskup zapytany o to, jak Muzea stawiają czoła kłopotom finansowym z powodu brak wpływów z biletów, odparł : "Przede wszystkim największą troską było to, by zapewnić pensje całemu personelowi. To wyraz stanowczej woli Ojca Świętego".

"Natychmiast obcięliśmy wszystkie wydatki, które nie były pilne. Jak w każdej rodzinie, jest to moment na oszczędności i wyeliminowanie tego, co zbędne, dokonania pewnych wyrzeczeń w oczekiwaniu na lepsze czasu"- oświadczył biskup Vergez. Zapewnił, że Muzea są "silną instytucją także z ekonomicznego punktu widzenia".

"To - dodał - pozwala nam patrzeć naprzód z ufnością".

Wcześniej włoskie media informowały, że zamknięcie Watykanu w rezultacie epidemii negatywnie odbije się na jego budżecie. Zwracano uwagę na wielomilionowe straty z powodu braku wpływów z biletów do Muzeów Watykańskich, odwiedzanych rocznie przez 6 milionów osób. To te wpływy stanowią główny finansowy zastrzyk dla budżetu Watykanu.

Straty Muzeów w marcu szacuje się na około 8-10 mln euro, a w kwietniu były one dwa razy wyższe - podkreślała prasa. Według obliczeń w obu miesiącach papieskich kolekcji nie odwiedziło około 1 mln osób.

Nie ma również wpływów ze wstępu na kopułę bazyliki świętego Piotra i zwiedzania zamienionej w muzeum letniej papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.

Z Rzymu Sylwia Wysocka