Muzeum Auschwitz-Birkenau reaguje na sformułowanie o polskich obozach koncentracyjnych w Politico

Muzeum Auschwitz-Birkenau poprosiło o poprawienie opublikowanego we wtorek na portalu Politico tekstu, w którym użyto frazy "polskie obozy koncentracyjne". Muzeum pokazało także inne błędy merytoryczne w tekście. Artykuł skorygowano, muzeum podziękowało za poprawkę.

We wtorek w Politico ukazał się artykuł opisujący historię Samuela Pisara, urodzonego w Białymstoku ocalałego z Holokaustu byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz, który później został znanym amerykańskim prawnikiem i pisarzem. Pisarz był także ojczymem Antony'ego Blinkena, który jest kandydatem prezydenta-elekta USA Joe Bidena na stanowisko sekretarza stanu.

Jedno ze zdjęć ilustrujących artykuł przedstawia Pisara w Muzeum Auschwitz-Birkenau przy tablicy informacyjnej pokazującej miejscowości, z których deportowano więźniów obozu. Podpisano je jednak jako "mapę polskich obozów koncentracyjnych" (ang. "Map of the Concentration Camps of Poland").

Muzeum zareagowało na Twitterze prosząc o skorygowanie mylnego podpisu i przypominając, że to nazistowskie Niemcy budowały obozy koncentracyjne, a niektóre z nich znajdowały się na terytorium Polski. Muzeum podkreśliło też, że nigdy nie było "polskich obozów koncentracyjnych". Pod wpisem ukazały się liczne komentarze również wzywające Politico do poprawienia tej informacji.

Portal po chwili zaktualizował podpis zmieniając przyimek (z angielskiego "of" na "in"), co zmieniło także sens wypowiedzi, zaznaczając, że mapa ilustruje obozy położone w Polsce. W kolejnej wiadomości Muzeum zwróciło uwagę, że w tekście nadal nie skorygowano błędnej informacji opisującej diagram jako mapę obozów, nie miejsc, z których sprowadzano do Auschwitz więźniów. Dodatkowo w umieszczonym w Politico podpisie nie napisano jasno, że zdjęcie wykonano na terenie Muzeum.

Po kilkunastu minutach serwis poprawił całość podpisu, umieszczając rzetelną informację o tym, co przedstawia zdjęcie i gdzie zostało wykonane. Muzeum Auschwitz-Birkenau podziękował serwisowi za tę korektę w kolejnym wpisie.