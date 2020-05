Muzułmanie świętują koniec ramadanu przy wzmocnionych restrykcjach

Muzułmanie obchodzą w tych dniach Id al-Fitr - Święto Przerwania Postu - czyli koniec ramadanu przy surowych restrykcjach związanych z pandemią, które zostały specjalnie wzmocnione, by nie dopuścić do wspólnych modlitw w meczetach i rodzinnych wizyt - pisze w sobotę EFE.

Id al-Fitr, znane też jako Ramadan Bajram, rozpoczyna się - w zależności od kraju, a nawet rejonu - od oficjalnego potwierdzenia, że już ukazał się księżyc w jego pierwszej fazie, dlatego też część krajów obchodzi je w tym roku w piątek, inne w sobotę lub niedzielę. Czasem trwa ono dwa lub trzy dni.

Dziękczynne święto końca ramadanu powinno być radosne i wiąże się ze składaniem sobie nawzajem wizyt, a czasem dawaniem dzieciom prezentów. Teraz jednak ograniczenia mające spowolnić rozwój epidemii zostały zaostrzone.

Arabia Saudyjska i Irak wprowadziły ponownie całodobową godzinę policyjną, którą zniesiono częściowo na okres ramadanu.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zakazały nawet dawania prezentów dzieciom. Władze religijne Egiptu zachęciły jednak do dawania jałmużny - wypłacanej tradycyjnie na koniec ramadanu - aby złagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią.

Rząd Egiptu zapowiedział tygodniowe wakacje, ale wydał zarazem surowy zakaz podróżowania między prowincjami, choć pozwolił otworzyć hotele, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

24 kwietnia ponad 1 mld muzułmanów na całym świecie rozpoczął ramadan w bezprecedensowych warunkach pandemii koronawirusa. Tradycyjne spotkania w gronie rodziny i przyjaciół oraz modlitwy i posiłki w meczetach już wtedy były w większości miejsc zakazane.

Ramadan to dziewiąty miesiąc muzułmańskiego roku księżycowego, w trakcie którego na pamiątkę objawienia Mahometowi Koranu wyznawcy zobowiązani są do niepicia i niespożywania pokarmów od wschodu do zachodu słońca.

Choć jest czasem postu, ramadan nie jest miesiącem smutnym - ulice miast są zazwyczaj bogato udekorowane, a rodziny i przyjaciele spotykają się codziennie na iftarze, czyli przypominającym ucztę pierwszym posiłku po skończonym poście. Meczety pełne są wiernych i wydają iftary dla potrzebujących. Bardzo ważna w tym czasie jest działalność charytatywna, jako że post ma sprzyjać rozwijaniu empatii dla potrzebujących.

Kraje muzułmańskie zaczęły nakładać powszechne ograniczenia przeciwepidemiczne w połowie marca, w tym wiele z nich zakazało publicznych modlitw piątkowych. Arabia Saudyjska zamknęła przed pielgrzymami Mekkę i Medynę, podobnie uczynił Irak ze świętymi dla szyitów Nadżafem i Karbalą.

Wielki Meczet w Mekce i Meczet Proroka w Medynie będą były w okresie postu, co nie zdarzyło się wiele razy w ponad 1400-letniej historii islamu.

Ścisły post - czyli powstrzymywanie się za dnia od jedzenia i picia, a także palenia tytoniu i obcowania płciowego - to jeden z podstawowych obowiązków muzułmanów obok wyznania wiary (szahady), modlitwy, jałmużny i pielgrzymki do Mekki. Z postu zwolnione są dzieci, chorzy, osoby starsze lub w czasie podróży oraz kobiety w ciąży i karmiące.