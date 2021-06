MWC w Barcelonie dają nadzieję branży targowej na restart

Po spowodowanej pandemią ponad dwuletniej przerwie w najbliższy poniedziałek ponownie rusza Mobile World Congress (MWC). To największe na świecie targi sprzętu i wyposażenia teleinformatycznego, nazywane Światowym Kongresem Telefonii Komórkowej, podczas których swoje premiery mają zwykle najnowsze modele telefonów czy stosowanego w telekomunikacji oprogramowania.

Targi w Polsce – kiedy i jak?

List do marszałek Witek w sprawie pomocy

Cykliczne imprezy targowe w głównych polskich ośrodkach ruszyć mają dopiero jesienią. To, czy rzeczywiście będzie je można zorganizować, zależeć będzie od sytuacji pandemicznej.- Czeka nas zwyżka zachorowań jesienią i tzw. powtórka z rozrywki, jeśli spora część Polaków odmówi szczepienia - mówił półtora miesiąca temu profesor Robert Flisiak, który w ten sposób odnosił się do zamiarów branży targowej czy kongresowej dotyczących odblokowania organizowanych przez nie imprez po wakacjach.Dlatego, jego zdaniem, teraz instytucje, którym zależy na tym, aby się otworzyć, powinny zaangażować się w propagowanie szczepień.Branża targowa w Polsce cały czas walczy tymczasem o uzyskanie pomocy od państwa. O nadanie jak najszybszego biegu pracom nad projektem ustawy odszkodowawczej zwraca się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek Komitet Obrony Branży Targowej. W przesłanym jej piśmie wskazuje, że dzięki opracowanym przez Senat unormowaniom cały sektor targowy otrzymałby w ten sposób niezbędną pomoc, aby przetrwać.- Dziś najważniejsze dla nas jest wychodzenie na prostą. Potrzebujemy precyzyjnych wskazań, jak będziemy mogli się otwierać i przyciągać na targowe imprezy coraz więcej uczestników. Chcemy wykorzystywać możliwe mechanizmy wsparcia takie jak te, przewidziane przez Unię Europejską do promowania sektora rolno spożywczego czy np. ubezpieczanie imprez, które mogą zostać odwołane. Nade wszystko jednak, zwracamy się o pomoc konieczną dla nas, aby przetrwać. Może ją dać nam realnie teraz tylko przygotowywana ustawa odszkodowawcza - pisze do marszałek Sejmu Komitet Obrony Branży Targowej i zwraca uwagę, że w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej skala pomocy, jaką dostała branża, była bardzo skromna. Jak wylicza, dotychczasowe straty branży targowej w Polsce przekroczyły 2 miliardy 230 milionów i co 10 sekund powiększają się o 1000 zł.