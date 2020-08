„My naród” - hasłem przewodnim pierwszego dnia konwencji Demokratów

Początek preambuły do konstytucji USA „My naród” wybrali Demokraci jako temat przewodni pierwszego dnia swej krajowej konwencji w Milwaukee. Większość mówców chwaliła w poniedziałek zalety partyjnego kandydata do Białego Domu Joe Bidena, który "dba o ludzi i może ich zjednoczyć".

Zwracała uwagę, że Biden przeżył wiele ciężkich momentów w swoim życiu tracąc żonę i córkę w wypadku samochodowym, a później syna zmarłego na raka. Doświadczenia te, jak zaznaczyła Obama, pozwalają mu zrozumieć ludzi.

- Jego życie jest świadectwem powrotu do zdrowia. I zamierza skierować ten sam wigor i pasję, aby nas wszystkich podnieść - przekonywała żona byłego prezydenta USA Baracka Obamy.

Prezydenta Trumpa przedstawiała jako złego przywódcę, który miał wystarczająco dużo czasu żeby udowodnić, iż potrafi wywiązywać się ze swych obowiązków, lecz tego nie zrobił.

- Za każdym razem, gdy szukamy w Białym Domu jakiegoś przywództwa, pocieszenia lub jakiejkolwiek oznaki stabilności, zamiast tego otrzymujemy chaos, podział oraz całkowity i całkowity brak empatii - oceniła Obama.

Według niej gospodarka amerykańska jest w bardzo złym stanie z powodu pandemii Covid-19, a problem ten Trump zbyt długo bagatelizował.

- Jeśli uważasz, że sytuacja nie może się pogorszyć, zaufaj mi, może i tak się stanie, jeśli nie dokonamy zmiany. Jeśli mamy jakąkolwiek nadzieję na zakończenie tego chaosu, musimy głosować na Joe Bidena, tak jakby od tego zależało nasze życie - apelowała Obama.

Sanders oświadczył, że pod rządami Trumpa w USA zakorzenił się autorytaryzm. W jego opinii obecny prezydent okazał się niezdolny do kontrolowania pandemii koronawirusa, nie potrafi uporać się z konsekwencjami gospodarczymi Covid-19, zmianami klimatycznymi zagrażającymi światu oraz nie umie przeciwdziałać instytucjonalnemu rasizmowi.

- Miliony pracujących rodzin zastanawiają się, jak wyżywić swoje dzieci i martwią się, że zostaną eksmitowani z domów. A jak zareagował Trump? Zamiast utrzymywać dodatek dla bezrobotnych w wysokości 600 dolarów tygodniowo, pomagać małym firmom, Trump preparował nieuczciwe rozporządzenia wykonawcze, które praktycznie nic nie dają w walce z kryzysem - powiedział senator.

Gubernator Cuomo ocenił, że Covid-19 w USA jest symptomem, a nie chorobą.

- Nasz naród jest w kryzysie i pod wieloma względami Covid jest tylko metaforą. Wirus atakuje, gdy organizm jest słaby i nie może się bronić. W ciągu ostatnich kilku lat polityka organiczna Ameryki została osłabiona, podziały pogłębiły się - powiedział Cuomo.

Jak dodał problemy nie zaczęły się wraz z wyborem Trumpa na najwyższy urząd w państwie, ale pogorszyły się podczas jego rządów. "Tylko silny organizm może zwalczyć wirusa (…), a amerykańskie podziały go osłabiły" - stwierdził.

Konwencja Partii Demokratycznej w Milwaukee ze względu na pandemię odbywa się głównie wirtualnie. Były nagrania z dziećmi śpiewającymi hymn USA, Amerykanie powtarzający "My, naród" (We the people), a także zapewniający np., że znają demokratycznego kandydata na prezydenta Bidena - a co istotniejsze - "on także zna nas".

Słowami prowadzącej program wirtualnej konwencją aktorki Evy Longorii Demokraci zapowiadali, że wydarzenie skoncentruje się m.in. na problemach związanych z Covid-19, gospodarką i rasizmem.

Na demokratycznej konwencji nie zabrakło Republikanów. Oprócz anonsowanego wcześniej byłego gubernatora stanu Ohio Johna Kasicha, była również kandydatka na gubernatora Kalifornii w 2010 roku Meg Whitman, która poparła Hillary Clinton w wyborach w 2016 roku, była kongresmenka z Nowego Jorku Susan Molinari oraz Christine Todd Whitman - szefowa Agencji Ochrony Środowiska w administracji prezydenta George'a W. Busha, a także była gubernator New Jersey.

Republikanie potwierdzali swoją przynależność partyjną i dzielące ich różnice z Demokratami. Wskazywali jednak na przymioty Bidena jako kandydata zdolnego uporać się z ogromnymi wyzwaniami, w obliczu których stoi obecnie Ameryka.