Na Cyprze Północnym opozycja krytykuje rządowy pakiet pomocowy

Politycy opozycji i wiele organizacji pozarządowych potępiło plan rządu Cypru Północnego, aby pakietem osłonowym dla pokrzywdzonych przez pandemię koronawirusa objąć jedynie cypryjskich Turków oraz obywateli Turcji.

W ramach tego pakietu pracownikom firm prywatnych, które zmuszone były zawiesić swoją działalność z powodu Covid-19, turecko-cypryjski Fundusz Wsparcia Zatrudnienia w kwietniu i w maju wypłaci zasiłek w wysokości 1,5 tys. tureckich lir (tl). Plan ten jednak nie dotyczy obywateli krajów innych niż Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRCP) oraz Turcji.

"Wykluczenie z tego programu zagranicznych pracowników jest niesprawiedliwa. To dyskryminacja. Mam nadzieję, że rząd zmieni swoje stanowisko" - powiedział PAP Fikri Toros, znany turecko-cypryjski biznesman i poseł do parlamentu TRCP z ramienia opozycyjnej Tureckiej Partii Republikańskiej (CTP).

Wśród tych, którzy ucierpią na decyzji rządu jest obywatelka Wielkiej Brytanii Tanya O'Neal, zatrudniona w jednym z licznych pięciogwiazdkowych hoteli w okolicach Kyrenii. "Pracuję tu od dziewięciu lat. Zawsze płaciłam wszystkie podatki, a teraz okazuje się, że to nic nie znaczy. Mój szef powiedział, że napisze do rządu list w tej sprawie, ale nie wierzę, aby to cokolwiek zmieniło" - mówi PAP Tanya.

Dodaje, że w podobnej sytuacji jest wielu jej znajomych.

"Mnie pomogą rodzice, ale co stanie się z innymi?" - pyta Tanya.

Wiele turecko-cypryjskich organizacji pozarządowych, zajmujących się prawami człowieka, pyta też, co stanie się z tysiącami zagranicznych studentów, którzy przybyli na Cypr Północny, aby studiować na tutejszych uniwersytetach. Często pochodzą oni z biedniejszych krajów i do tej pory dorabiali sobie, zwykle na czarno, aby opłacić czesne, czynsz i jedzenie. W obecnej sytuacji są bezrobotni.

Premier TRCP Ersin Tatar oświadczył w zeszłym tygodniu, że studentami powinny zająć się uniwersytety, które je na Cypr Północny sprowadziły. Grupa siedmiu organizacji pozarządowych, współpracujących ze sobą pod parasolem projektu Commit, sponsorowanego przez UE w ramach akcji przeciwko handlowi ludźmi, uważa, że nie ma racji.

"Koronawirus nie rozróżnia narodowości ani rasy, dlatego także środki, które mają na celu zwalczaniu tej pandemii i jej skutków nie powinny tego czynić" - oświadczyli członkowie Commit. Tak samo uważa Niyazi Kizilyurek, jedyny Turek cypryjski wśród europosłów Republiki Cypryjskiej w Parlamencie Europejskim.

"Pozostawianie cudzoziemców samym sobie w takiej sytuacji jest rasizmem" - powiedział on w wywiadzie dla turecko-cypryjskiej gazety Havadis.

W dyskusji na temat wykluczenia cudzoziemców z pakietu pomocowego zabrała nawet głos Sibel Tatar, żona premiera. Podczas gdy jej mąż tłumaczył dziennikarzom państwowej telewizji BRT, że jego małe, uznawane tylko przez Ankarę, państwo nie dysponuje wystarczającą sumą pieniędzy, aby wziąć pod opiekę wszystkich mieszkających na Cyprze Północnym cudzoziemców, napisała ona na Facebooku: "Wszyscy powinniśmy być traktowani tak samo zarówno jeśli chodzi o system zdrowotny, jak i wynagrodzenia. Nie jest muzułmaninem ktoś, kto je kiedy jego sąsiedzi głodują".

Jej mąż jednak zripostował: "Nie jesteśmy Ameryką". I jako dowód na to, że rząd także zacisnął pasa przytoczył fakt, że w ramach ogłoszonego w zeszłym tygodniu pierwszego Pakietu Ekonomicznego Wsparcia do Walki ze Skutkami Covid-19 wszystkie pensje pracowników sektora publicznego, wyższe niż 5 tys. tl, zostały obniżone o 25 proc. Podobnego cięcia dokonano w budżecie wszystkich władz samorządowych, organizacji publicznych oraz partii politycznych. Ponadto, rząd obniżył o 10 proc. podatek dochodowy i korporacyjny oraz VAT, a także o 15 proc. rachunek za prąd.

Według Tatara, kolejnym krokiem, mającym na celu uratowanie turecko-cypryjskiej gospodarki, jest umożliwienie prywatnym firmom zaciągnięcie niskoprocentowych kredytów, dzięki którym będą one w stanie wypłacać pensje swoim pracownikom oraz regulować inne wydatki.

Dlatego w ramach ogłoszonego w tym tygodniu drugiego Pakietu Wsparcia, Centralny Bank Cypru Północnego podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Bankowym TRCP o przeznaczeniu 1 mld lir tureckich ze swoich rezerw na niskooprocentowane pożyczki dla turecko-cypryjskich firm prywatnych, których operacje ucierpiały ze względu na wybuch pandemii Covid-19.

W programie wezmą udział wszystkie banki komercyjne działające w TRCP. Odseteki od pożyczek zaciągniętych w jego ramach będą wynosić 12 proc., z czego 3 proc. będzie subsydiowane przez rząd. Okres ich spłaty będzie wynosił 12 miesięcy. Ponad to zadłużające się firmy dostaną pół roku karencji.

"Nasze możliwości finansowe są bardzo ograniczone, ale próbujemy zrobić wszystko, aby utrzymać turecko-cypryjską gospodarkę na powierzchni" - powiedział Tatar. Dodał, że w jego planach leży także ponowne zwrócenie się o pomoc finansową do Turcji, która do tej pory przekazała Nikozji Północnej na walkę z koronawirusem 72 mln tl.

Podział Cypru, niewielkiej wyspy położonej we wschodniej części Morza Śródziemnego, 40 km na południe od Turcji, na legalną, zamieszkaną przez Greków cypryjskich RC, i nielegalną, uznawaną tylko przez Ankarę i zamieszkaną przez Turków cypryjskich TRCP, nastąpił w 1974 r. w wyniku interwencji armii tureckiej w odpowiedzi na zamach stanu, przeprowadzony przez grecko-cypryjskich nacjonalistów.

Od lat na wyspie, pod egidą ONZ, prowadzone są negocjacje na temat ponownego zjednoczenia. Ostatnie rozmowy w lipcu 2017 roku w szwajcarskiej miejscowości Cranz Montana zakończyły się fiaskiem.

Z Nikozji Agnieszka Rakoczy