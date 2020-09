Na Filipinach blisko 3,5 tys. nowych zakażeń koronawirusem, w Indonezji - prawie 2,8 tys.

W ciągu ostatniej doby na Filipinach na Covid-19 zmarło 39 kolejnych osób, a liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 3483 - podał we wtorek resort zdrowia w Manili. Rząd Indonezji oświadczył, że na Covid-19 zmarło w tym kraju 88 kolejnych osób i wykryto 2775 nowych zakażeń SARS-CoV-2.

Od początku epidemii na Covid-19 zmarło na Filipinach 3597 osób. Ogólna liczba wykrytych infekcji koronawirusem w tym kraju to 224 264.

Filipiny są najbardziej dotkniętym pandemią SARS-CoV-2 krajem Azji Południowo-Wschodniej pod względem liczby udokumentowanych zakażeń. Prezydent Rodrigo Duterte poinformował w poniedziałek, że do końca września w Manili i regionie stołecznym utrzymane zostaną pewne restrykcje związane z epidemią.

W Indonezji w sumie potwierdzono do tej pory 177 571 infekcji SARS-CoV-2; liczba przypadków wykrytych w ciągu ostatnich 24 godzin to największy bilans dobowy od początku epidemii w kraju. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Indonezji wzrosła do 7505 i jest to najwyższy taki bilans w Azji Południowo-Wschodniej.