Na Filipinach i w Indonezji najwięcej nowych zakażeń koronawirusem

Na Filipinach zdiagnozowano w środę 751 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podał na stronie internetowej resort zdrowia tego kraju. To największy dobowy bilans wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej. W Indonezji zdiagnozowano 684 nowe infekcje.

Przedstawiciel ministerstwa zdrowia Indonezji poinformował, że bilans zainfekowanych w jego kraju od wybuchu epidemii wzrósł w środę do 28 233. Tego dnia stwierdzono 35 zgonów w związku z Covid-19; w sumie zmarło 1698 osób zakażonych SARS-CoV-2, a więc najwięcej od wybuchu pandemii wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej. Do tej pory wyzdrowiało 8406 osób.

Na Filipinach w środę liczba zakażonych wzrosła do 19 748 - przekazało ministerstwo zdrowia tego kraju. W środę odnotowano osiem zgonów, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 do 974. Wyzdrowiało 4153 pacjentów.

Ogółem najwięcej zakażonych w regionie potwierdzono do tej pory w Singapurze - ponad 36 tys., ale stosunkowo niewiele osób zmarło - 24 osoby. Resort zdrowia podał na stronie internetowej, że w środę odnotowano 569 nowych zakażeń.

W Malezji odnotowano w środę 93 nowe zakażenia, zwiększając ogólną liczbę zainfekowanych do 7970. Nie stwierdzono żadnego zgonu, a więc liczba ofiar śmiertelnych pozostała na poziomie 115.

W Tajlandii wykryto tylko jeden przypadek zakażenia i nikt nie zmarł na Covid-19. W sumie od początku epidemii w kraju tym potwierdzono 3084 zakażenia i 58 zgonów. 2968 pacjentów wyzdrowiało.

Według najnowszego zestawienia agencji Reutera od początku pandemii koronawirusa na świecie zdiagnozowano 6,39 mln przypadków zakażenia, a ponad 379 tys. osób zmarło.