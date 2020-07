Na Filipinach ponad 4 tys. nowych zakażeń koronawirusem - rekordowy przyrost w Azji Płd.-Wsch.

Na Filipinach stwierdzono w piątek 4063 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i drugi dzień z rzędu jest to najwyższy dobowy przyrost infekcji w Azji Południowo-Wschodniej - podała agencja Reutera, powołując się na dane filipińskiego ministerstwa zdrowia.

Od wybuchu epidemii koronawirusa na Filipinach zdiagnozowano 93 354 przypadki zakażenia, 2023 osoby zmarły, w tym 40 w ciągu ostatniej doby. Obecnie 26 153 przypadki SARS-CoV-2 są aktywne.

W ramach działań mających na celu opanowanie dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa prezydent Rodrigo Duterte oświadczył w piątek, że przez kolejne dwa tygodnie utrzymane zostaną restrykcje w stołecznej Manili i w kilku innych regionach Filipin.

W Indonezji, która została najbardziej dotknięta Covid-19 w Azji Południowo-Wschodniej, stwierdzono kolejnych 2040 przypadków SARS-CoV-2 i 73 zgony, przez co łączny bilans infekcji od początku epidemii wzrósł w piątek do 108 376, a ofiar śmiertelnych do 5131.

Znacznie mniej, bo 396 infekcji, potwierdzono tego dnia w Singapurze, zwiększając ogólną liczbę zakażeń do 52 205. Jednak liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 jest nieporównywalna z innymi krajami regionu, gdyż w Singapurze zmarło zaledwie 27 osób.

Z kolei w Wietnamie zgłoszono w piątek pierwszy przypadek śmiertelny Covid-19. Do tej pory według oficjalnych danych SARS-CoV-2 zakaziło się w tym kraju 546 osób.

Według najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od wybuchu pandemii na świecie zgłoszono ponad 17,3 mln zakażeń, ponad 673 tys. ludzi zmarło.