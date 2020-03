Na Forum Belwederskim o przyszłych relacjach Londynu z UE

Brexit nie spowoduje odwrócenia się Wielkiej Brytanii od Europy, bo nie jest to w jej interesie, a UE nadal musi odpowiedzieć sobie na wiele pytań dotyczących przyszłości - mówili uczestnicy czwartej edycji Forum Belwederskiego, które zakończyło się w Londynie.

Zainaugurowane w 2017 r. Forum Belwederskie jest najważniejszą pozarządową platformą dialogu polsko-brytyjskiego, w której uczestniczą przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, politycy, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy i organizacje pozarządowe z obu państw. Celem Forum jest wzmacnianie wzajemnych relacji poprzez debaty i dyskusje na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne.

"Nie, nie obawiam się tego (tj. odwrócenia się Wielkiej Brytanii od Europy - PAP) ani trochę. Mówiąc konkretnie o Polsce, to widzimy w ostatnich latach, że nasze relacje się rozwijają, czy to międzyrządowe, czy w dziedzinie obrony, między przedsiębiorstwami czy uniwersytetami. Wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE niektóre struktury naszych relacji się zmieniają, ale zasadniczo wartości, które dzielimy, i wspólne interesy się nie zmieniają. Wielka Brytania jest daleka od tego, by miała stać się introwertyczna i odwracać się od świata, w tym od Europy. Jestem bardzo optymistyczny w tej kwestii" - powiedział PAP Jonathan Knott, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

"Wielka Brytania jest zbyt blisko Europy, żeby mogła ją pominąć" - mówi PAP prof. Zdzisław Krasnodębski, współprzewodniczący Komitetu Sterującego Forum Belwederskim. "Po wyjściu Wielkiej Brytanii zyskujemy nowy punkt odniesienia dla polskiej polityki zagranicznej - obok Waszyngtonu i Brukseli, czyli też Berlina i Paryża, będzie teraz jeszcze Londyn - co pozwoli bardziej ją zdywersyfikować. Zatem wprawdzie tracimy ważnego sojusznika w ramach Unii, ale zarazem można potraktować brexit jako pewnego rodzaju szansę" - podkreśla.

W środę, w drugim dniu Forum, dużo uwagi poświęcono także temu, jak Unia Europejska będzie wyglądała bez Wielkiej Brytanii i jakie będzie miała relacje z Londynem. Obecny na Forum minister ds. europejskich Konrad Szymański powiedział, że w Brukseli rozpowszechnione jest przekonanie, że bez Wielkiej Brytanii, która hamowała integrację, kierowanie Unią będzie proste, jednak to przekonanie - podkreślił - jest błędne.

Wskazywał on, że integracja była przez długi czas postrzegana jako proces niemal półautomatyczny, w efekcie czego niedoceniana była fala negatywnych odczuć związanych z tym procesem, a teraz nadal niedoceniana jest logika zdarzeń, która doprowadziła do brexitu. Szymański uważa, że przed Unią stoi konieczność udzielenia odpowiedzi na bardzo poważne pytania - o przyszłość modelu gospodarczego w sytuacji coraz silniejszych tendencji protekcjonistycznych, o zakres jej odpowiedzialności za sprawy poza jej granicami oraz o budżet, bo jego zmniejszanie, do czego dążą niektóre państwa, oznacza - podkreślał Szymański - zmniejszanie roli Unii.

O pytaniach stojących przed UE mówił też David Lidington, były minister w gabinecie poprzedniej premier Theresy May i faktyczny jej zastępca. Jego zdaniem, jeśli strefa euro ma przetrwać, konieczna jest ściślejsza integracja fiskalna, ale w ten sposób powstaje kwestia, co z państwami, które są poza unią walutową. Lidington powiedział też, że choć był zdecydowanym zwolennikiem pozostania Wielkiej Brytanii w UE, to nie uważa, że powinna ona zabiegać w niedalekiej przyszłości o ponowne wejście do Wspólnoty, bo akcesja byłaby teraz na znacznie gorszych warunkach, bez opt-outów, które przez lata Londyn wynegocjował.

"Nie ma żadnego pragnienia ani w brytyjskim rządzie, ani w Partii Konserwatywnej, ani w ogóle w Wielkiej Brytanii, by doszło do fragmentaryzacji UE. Z tych samych powodów, dla których Winston Churchill wzywał w 1946 r. do zjednoczenia Europy, zastrzegając, że Wielka Brytania pewnie nie będzie jej częścią - bo w interesie Wielkiej Brytanii jest stabilna Europa" - zapewnił Malcolm Rifkind, były członek rządów Margaret Thatcher i Johna Majora, współprzewodniczący Komitetu Sterującego Forum Belwederskim.

Tegoroczne Forum było organizowane przez dwa think tanki: Chatham House - Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński