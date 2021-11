Na Kaukazie polityczna gra. Gruzja coraz bliżej Rosji

Jeszcze pięć lat temu w telewizji hotelowej przeważały kanały gruzińskie. Teraz wręcz dominują te rosyjskie. W rozmowach z Gruzinami słyszy się często jeśli nie wychwalanie, to chociaż uznanie dla Rosji - mówi dla WNP.PL znany gruziński politolog, Soso Tsiskarashvili.

Gruzja jest bardzo interesująca dla polskiego biznesu. Tym bardziej, że po wielu reformach i walce z korupcją kraj ten znalazł się w gronie 10 najlepszych państw do prowadzenia własnego biznesu według raportu Doing Business. Dla porównania: Polska uplasowała się w tym rankingu na 27 miejscu.

Gruzja, oddzielając się od Związku Radzieckiego na początku lat 90., przyjęła zdecydowany kurs prozachodni. Było to powodem podsycanego przez Rosję konfliktu z separatystycznymi republikami Abchazją oraz Osetią Południową. W roku 2008 konflikt przerodził się w otwartą wojnę z Rosją. Obecnie trwa tam kruchy rozejm.



Rosja stara się zdobyć wpływy w Gruzji, jednak żadna z działających tu partii politycznych nie występuje jako stronnik jednoznacznego odejścia od optyki prozachodniej na prorosyjską.

W Gruzji zlikwidowano dużo obowiązkowych licencji czy pozwoleń. Zredukowano czas odprawy celnej, uproszczono podatki... Firmę można otworzyć w jeden dzień, nieruchomość - zarejestrować w kilka godzin.



W każdym dużym mieście są tak zwane Domy Justycji – urzędy, gdzie można załatwić wszystkie formalności. Jeżeli są jakieś pytania na temat założenia firmy, można skontaktować się z urzędnikami online w języku gruzińskim, angielskim i rosyjskim.



Gruzińskie formy prawne spółek są bardzo zbliżone do tych znanych z Polski. Nie istnieje tam system ubezpieczeń społecznych. Wszystkie świadczenia socjalne są finansowane przez ogół przychodów z budżetu państwa.



Wymiana handlowa z Polską wynosi tylko około 200 mln do. rocznie, z tego 75 proc. to polski eksport. Do tego kraju firmy polskie sprzedają głównie pojazdy silnikowe, przyrządy miernicze, chłodziarko-zamrażarki, a także leki, kosmetyki czy nawet cukier.



Polskę z Gruzją łączą bezpośrednie loty. Można się tam dostać tak do stołecznego Tbilisi, jak i do historycznej stolicy, Kutaisi. Miłośnicy ciepłego morza z chęcią polecą zaś do Batumi.

Gruzja nadal co prawda artykułuje swoją chęć integracji w strukturach zachodnich, ale czy „Georgian Dream” („Gruzińskie Marzenie”), rządzące krajem do tej pory, nie próbuje jednak stopniowo odciągać kraj od Zachodu? Takie oskarżenia padają ze strony zwolenników dawnego prezydenta, Michaiła Saakaszwilego.



Czy to prawda, zapytaliśmy jednego z bardziej znanych politologów w Tbilisi, uczestnika wielu konferencji międzynarodowych – także w Warszawie czy w Toruniu – Soso Tsiskarashvilego.