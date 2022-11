Na konferencji w Brukseli zapowiedzi budowy szlaku kolejowego wzdłuż wschodniej granicy UE na wzór Via Carpatii

Potrzebna jest budowa szlaku kolejowego wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej, na kształt szlaku drogowego Via Carpatia; trzeba też rozbudowywać połączenia transportowe UE z Ukrainą i Mołdawią - przekonywali uczestnicy konferencji nt. korytarzy transportowych w UE, zorganizowanej w środę przez Ministerstwo Infrastruktury i Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE w Brukseli.

"Do 2026 r. Via Carpatia w Polsce będzie zakończona. Mamy plany związane z Rail Carpatia. (…)Potrzebny jest szlak kolejowy wzdłuż wschodniej granicy UE. (…) Mówiąc o tym musimy mówić o pieniądzach. Bez środków finansowych tego nie zorganizujemy. Wsparcie środkami UE jest potrzebne, bo te inwestycje, o których rozmawiamy, służą całej Europie" - mówił na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak podkreślał, Polska jest dziś największym placem budowy w Europie w zakresie inwestycji drogowych, ale również kolejowych. "Słyszymy z wielu stron, że budowniczy w Polsce, budowniczy polskich inwestycji kolejowych proszeni są o to, aby wesprzeć tych, którzy planują takie inwestycje w innych krajach UE" - zaznaczył.

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś przypomniał, że za niecały miesiąc unijni ministrowie transportu spotkają się, aby omówić podejście Rady do nowej struktury transeuropejskiej sieci transportowej.

"Często podkreślam, że jednym z filarów Unii Europejskiej jest dobrze funkcjonujący jednolity rynek bez barier. Jednolity rynek, na którym ludzie i towary mogą swobodnie przemieszczać się w całej UE. Aby tak się stało, musimy zapewnić wydajną i bezpieczną infrastrukturę, która odpowiada na obecne i przyszłe wyzwania" - zaznaczył Sadoś. Jak dodał, obecnie - w związku z wojną na Ukrainie - widać jeszcze bardziej, jak ważne jest posiadanie infrastruktury zdolnej służyć nie tylko celom cywilnym, ale i wojskowym.

Rozmowy dotyczyły planowanej rewizji unijnego rozporządzenia TEN-T (ang. Trans-European Transport Networks). To program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych.

Europoseł Kosma Złotowski (PiS) podkreślał, że dobrze, iż obecnie odbywa się dyskusja o rewizji TEN-T, a nie stało się to wcześniej, przed wojną, bo wtedy priorytety UE byłyby w tym zakresie zapewne inni.

"W komisji transportu Parlamentu Europejskiego odbyła się dyskusja na temat propozycji Komisji Europejskiej (rewizji rozporządzenia TEN-T). Pierwszy priorytet to podwójne przeznaczenie szlaków komunikacyjnych. To musi być też transport wojskowy, ale tez potencjalny transport uchodźców. O tym rok temu nie byłoby w ogóle dyskusji. Druga rzecz, to otwarcie europosłów na to, aby korytarze transportowe przedłużyć na Ukrainę i Mołdawie. Dziś nie ma co do tego wątpliwości. Trzecia sprawa to położenie nacisku na cyfryzację transportu i szlaków komunikacyjnych. (…)Czwarta sprawa, to zwiększenie roli węzłów miejskich, węzłów komunikacyjnych, które występują w korytarzach transportowych" - wymieniał Złotowski pytany o priorytety PE.

Herald Ruijter, p.o. zastępcy dyrektora generalnego ds. transportu KE podkreślał, jak ważna jest poprawa infrastruktury połączeń granicznych UE z Ukrainą, i że trzeba na ten cel wykorzystać środki unijne.

"Ne może być tak, aby auta stały po 6 godzin w kolejkach na granicach. Takiej sytuacji nie akceptujemy. Musimy poprawić przepustowość przejść granicznych. To jest linia życia w kolejnych miesiącach zimy dla Ukrainy" - powiedział. Dodał, że dziękuje Polsce, Rumunii i Słowacja za realizacji działań na rzecz poprawy połączeń granicznych z Ukrainą. Podkreślił, że na tan cel są unijne środki.

Adamczyk zwrócił uwagę, że Polska stanowi most lądowy dla Ukrainy. "Popieramy rozszerzenie sieci TEN-T na Ukrainę i Mołdawię. (…) Jednym z kluczowych szlaków jest szlak Via Carpatia" - zaznaczył polski minister.

Via Carpatia to budowana etapami europejska międzynarodowa trasa relacji północ-południe, łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji.

Z Brukseli Łukasz Osiński