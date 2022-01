Na Litwie rośnie poparcie dla zwiększania budżetu obronnego

71 proc. Litwinów popiera decyzję władz kraju o przeznaczaniu 2 proc. PKB na obronność. W ciągu roku wskaźnik ten wzrósł o 5 punktów procentowych, a o 10 punktów - do 47 proc. wzrosło poparcie społeczne dla decyzji, by do 2030 roku wydatki na obronność wynosiły 2,5 proc. PKB – wynika z sondażu opublikowanego we wtorek w Wilnie.

"Rosnące poparcie społeczne dla zwiększania budżetu obronnego pokazuje, że ludzie rozumieją obecne zagrożenia dla bezpieczeństwa i potrzebę reagowania poprzez wzmacnianie naszych zdolności" - ocenił minister obrony Litwy Arvydas Anuszauskas, którego cytuje komunikat resortu.

Z sondażu przeprowadzonego w grudniu wynika też, że w kraju rośnie zaufanie do wojska; ufa mu 74 proc. respondentów i jest to najwyższy wskaźnik od 2014 roku. O 7 punktów, do 79 proc., wzrosła liczba osób, które pozytywnie oceniają zawód wojskowego.

Pozytywnie oceniany jest również wkład Sił Zbrojnych Litwy w rozwiązanie kryzysu nielegalnej migracji spowodowanego hybrydową agresją białoruskiego reżimu. Przyznaje to 69 proc. respondentów.

89 proc. mieszkańców Litwy pozytywnie ocenia członkostwo kraju w NATO; w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano tu wzrost o 2 punkty proc. O 5 punktów proc., do 88 proc., wzrosło poparcie dla obecności w kraju sił sojuszniczych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 16-29 grudnia przez spółkę Spinter tyrimai na zamówienie Ministerstwa Obrony Litwy.

Z Wilna Aleksandra Akińczo