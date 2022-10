Na Litwie trwa VI Międzynarodowy Festiwal Monospektakli MonoWschód

Monodram „Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki” w wykonaniu Przemysława Tejkowskiego rozpoczął na Litwie VI Międzynarodowy Festiwal Monospektakli MonoWschód, który potrwa do niedzieli. Na scenach Wilna, Trok i Rudomina zaprezentowanych zostanie osiem polskich spektakli i trzy recitale piosenki aktorskiej teatrów z Anglii, Litwy, Niemiec, Polski, Szkocji i Ukrainy.

"Nasz festiwal jest jedynym miejscem spotkania polskich teatrów poza granicami Polski" - wskazuje PAP Lila Kiejzik, dyrektorka Polskiego Teatru "Studio" w Wilnie i Festiwalu MonoWschód. Podkreśla, że "jest to okazja do zaprezentowania swego dorobku, ale też wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, (do) zwykłych spotkań".

Widzowie obejrzą m.in. sztukę "Kolega Mela Gibsona" w wykonaniu Łukasza Kamińskiego z Litwy, "Podszepty" w wykonaniu Patrycji Zając ze Szkocji, a Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprezentuje "Wenus w futrze". W programie przewidziano rozmowy po spektaklach, spotkania z artystami i twórcami, a także warsztaty teatralne.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2022" pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

Z Wilna Aleksandra Akińczo