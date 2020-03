Na Litwie zabiły dzwony w katedrach na znak solidarności z Włochami

Na Litwie, na znak solidarności z Włochami zmagającymi się z epidemią koronawirusa, we wtorek o godz. 13 zabiły dzwony kościołów katedralnych. Było to też wezwanie do modlitwy w intencji zmarłych na Covid-19 oraz o siłę dla ich rodzin.

"Niech ta modlitwa będzie wyrazem naszej solidarności z braćmi i siostrami we Włoszech, (...) niech doda sił tym, którzy przeżyli, którzy nie mieli okazji pożegnać się z najbliższymi" - czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Litwy.

W kolorach włoskiej flagi we wtorek podświetlone zostaną w Wilnie pałac prezydencki, dzwonnica katedry i Pomnik Trzech Krzyży.

O uczczenie minutą ciszy pamięci wszystkich zmarłych na Covid-19 mieszkańców Włoch apelował Gianfranco Gafforelli, szef władz prowincji Bergamo - najbardziej dotkniętej pandemią koronawirusa włoskiej prowincji.

Z Wilna Aleksandra Akińczo