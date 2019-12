Na Litwie zakończył się Rok Stanisława Moniuszki

Opera „Halka”, wierne odbicie zachowanej wileńskiej wersji z 1848 roku, w wykonaniu Warszawskiej Opery Kameralnej na scenie dawnego teatru na Pohulance w Wilnie zakończyła we wtorek na Litwie Rok Stanisława Moniuszki.

"Dzisiejszy występ to powrót do pięknej przeszłości i do jednego z najpiękniejszych tytułów w polskiej literaturze operowej" - powiedziała w rozmowie z PAP Alicja Węgorzewska-Whiskerd, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej.

Wskazała, że "występowi towarzyszyło ogromne wzruszenie". "Przyjechać tu do Wilna, do teatru na Pohulance, do teatru Osterwy, do teatru, gdzie śpiewała Ordonka... bardzo sentymentalna ta podróż" - powiedziała Węgorzewska-Whiskerd.

Szefowa Warszawskiej Opery Kameralnej przypomniała, że "+Halka+ wileńska, wykonana po raz pierwszy w 1848 roku w Wilnie, była zupełnie innym dziełem, które potem zostało pokazane w Warszawie w tak zwanej wersji warszawskiej". "To +Halka+ pełna przeżyć dramatycznych, bardzo uczuciowa, bardzo pastelowa na granicy dramatu muzycznego bez folklorystycznych akcentów (...), pokazuje natomiast ogromny talent Moniuszki do kreślenia dramatycznego charakteru postaci" - mówi Węgorzewska-Whiskerd.

Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie współorganizującego przedsięwzięcia, w rozmowie z PAP przypomniał, że "jest to już drugie wykonanie tego dzieła w Wilnie w ramach obchodów Roku Moniuszki".

W grudniu 2018 roku wileńska "Halka" w wykonaniu Capelli Cracoviensis w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich zainaugurowała obchody Roku Moniuszkowskiego na Litwie. Łapczyński podkreśla, że "w ciągu roku Instytut Polski w Wilnie we współpracy z polskimi i litewskimi instytucjami kultury zorganizował kilkanaście projektów poświęconych Moniuszce - od koncertów, poprzez warsztaty artystyczne dla dzieci, wycieczki śladami kompozytora, po konferencję naukową w Litewskiej Bibliotece Narodowej".

Na wileńskim skwerze "ożywiony został także jedyny pomnik Moniuszki na Litwie" - dodaje dyrektor. Teraz goście i mieszkańcy Wilna mogą tu posłuchać opowieści o kompozytorze po polsku, litewsku i angielsku.

Łapczyński wyraża nadzieję, że "dzięki obchodom urodzin Moniuszki na Litwie jego muzyka będzie obecna na stałe w repertuarach tutejszych sal koncertowych i teatralnych".

Moniuszko w Wilnie spędził 18 lat. Tu poznał swoją żonę Aleksandrę Muellerównę, pracował i tworzył w kościele św. Janów jako organista, udzielał lekcji muzyki, był dyrygentem w Teatrze Wileńskim. W Wilnie skomponował wiele utworów, w tym ponad 300 pieśni, słynne cztery "Litanie Ostrobramskie", wydał "Śpiewniki domowe". W Wilnie 16 lutego 1854 roku w gmachu ratusza odbyła się też teatralna premiera "Halki".

Z Wilna Aleksandra Akińczo