Na migracyjnym szlaku bałkańskim sytuacja się zaostrza. Tak działają zorganizowane gangi

Serbia zmaga się z powstaniem grup przemytniczych, które zagrażają mieszkańcom terytoriów graniczących z Węgrami. To tam znajduje się główna trasa migracyjna na szlaku bałkańskim. Rząd w Belgradzie próbuje z nimi walczyć.

Serbska policja rozmieściła 1 sierpnia 820 funkcjonariuszy w pobliżu granicy z Węgrami w zakrojonej na szeroką skalę operacji wymierzonej w przemytników ludzi.

W wyniku akcji serbskiej policji znaleziono przy zatrzymanych dziewięć karabinów automatycznych, karabinek myśliwski z celownikiem optycznym, trzy pistolety, a także 841 sztuk amunicji różnego kalibru.

Serbska policja zatrzymała 13 osób podejrzanych o działalność przestępczą oraz kolejne 27 osób, które miały zostać oskarżone o wykroczenia.

W 2015 roku w związku z wojną w Syrii do Europy przez tak zwany szlak bałkański (z Turcji przez Grecję, Serbię i dalej do państw UE - Węgier, Austrii i Niemiec), według wyliczeń UNHCR (agencji ONZ ds. uchodźców), do Europy trafiło nawet milion uchodźców. Państwa, które znajdowały się na tym szlaku, między innymi Serbia, musiały się zmagać z nowym wyzwaniem, jakim była masowa imigracja.

Po tym, jak Węgry uszczelniły granicę z Serbią w 2015 roku, rozmieszczając na niej ogrodzenie, część z migrantów, którzy przybywali do Europy z Bliskiego Wschodu, utraciła możliwość przedarcia się przez zieloną granicę. Tę próżnię wypełniły wkrótce zorganizowane gangi, które oferują migrantom z państw afrykańskich, azjatyckich czy Bliskiego Wschodu pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Organizacja tego nielegalnego szlaku migracyjnego obsługiwana przez grupy przestępcze generuje zagrożenie dla obywateli - podkreśla rząd w Belgradzie

MSW podało też, że wśród funkcjonariuszy biorących udział w operacji byli członkowie specjalnej jednostki antyterrorystycznej, żandarmerii, jednostki interwencyjnej policji, brygady policyjnej, administracji policji granicznej, administracji policji kryminalnej, grupy antyterrorystycznej i administracji policji z Suboticy, miasta granicznego z Węgrami.

Minister spraw wewnętrznych Serbii Bratislav Gasić powiedział podczas operacji w Suboticy, że policja nie pozwoli nikomu zagrozić bezpieczeństwu obywateli i ich własności.

- Jesteśmy zdeterminowani, aby przeciwstawić się nielegalnej migracji i nie pozwolić grupom przemytniczym zagrażać bezpieczeństwu naszych obywateli. Dzisiejsza akcja policji jest kolejną z serii, która pokazuje siłę tej determinacji. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas najważniejsze - powiedział Gasić, cytowany przez portal Balkan Insight.

Grupa dziennikarzy śledczych z BIRN (Balkan Investigative Reporting Network) od kilku lat donosi, że uzbrojone gangi przemytnicze działają w pobliżu granicy Serbii z UE. Dochodzenie BIRN w czerwcu 2022 r. informowało o powstaniu gangu przemytniczego, który dominuje w okolicy miasta Sombor i przy północno-zachodniej granicy Serbii z UE i eliminuje rywali.

Na północy Serbii dochodzi do starć pomiędzy grupami przemytników

Dzień po opublikowaniu wyników dochodzenia BIRN zgłoszono, że jedna osoba została ranna w konflikcie między gangami przemytniczymi, gdy padły strzały w pobliżu obozu dla migrantów w północno-zachodniej Serbii, znanego jako centrum przemytu.

W lipcu 2022 r. w Suboticy wybuchł większy konflikt zbrojny między dwoma gangami przemytniczymi, w którym doszło do strzelaniny z użyciem kałasznikowów. Władze ogłosiły, że jedna osoba zginęła, a osiem zostało rannych, w tym 16-letnia dziewczyna.

Od tego czasu miały miejsce dziesiątki starć zbrojnych między gangami przemytników pochodzenia afgańskiego, marokańskiego lub syryjskiego, niektóre z nich w pobliżu obszarów zamieszkałych.