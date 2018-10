Na Partnerstwie Wschodnim zyskują wszyscy

Do krajów Partnerstwa Wschodniego trafia dziś niewiele ponad 6 proc. polskiego eksportu. To wcale nie jest zły wynik, ale cieszy przede wszystkim tendencja wzrostowa - przekonuje Bartosz Cichocki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wiceszef resortu spraw zagranicznych nawiązał do faktu, że w przyszłym roku mija dziesięć lat od utworzenia Partnerstwa Wschodniego, czyli programu określającego wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.- Nie możemy abstrahować od tego, że Partnerstwo Wschodnie wystartowało dopiero w wyniku agresji Rosji na Gruzję. To było za późno i zbyt mało. Byliśmy jako Unia Europejska spóźnieni i zbyt mało ambitni, ale oczywiście lepiej późno niż wcale. Faktem jest, że w ciągu ostatnich dwóch i pół roku dokonaliśmy przełomu, w postaci umów obniżających bariery handlowe. W przypadku kilku krajów, takich jak Ukraina, Gruzja i Mołdawia, znieśliśmy obowiązek wizowy, co jeszcze dziesięć lat temu byłoby nie do pomyślenia, uzgodniliśmy też umowę ramową Unia Europejska - Armenia - powiedział Bartosz Cichocki w trakcie debaty „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem", otwierającej V Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku.Przekonywał, że obecnie znajdujemy się już w fazie operacyjnej funkcjonowania partnerstwa, a Polska jest w ramach Unii lokomotywą, która dąży do intensyfikacji relacji w ramach Partnerstwa Wschodniego. Wiceminister spraw zagranicznych nie ma wątpliwości, że tylko Europa transatlantycka jest dla tych krajów gwarancją dalszego rozwoju. - Polska negatywnie odnosi się do przykładów krótkowzroczności, takich jak choćby Europa różnych prędkości, pojawiających się w reakcji na Brexit czy politykę gospodarczą Stanów Zjednoczonych - mówił.Jego zdaniem po spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem Claudem Junckerem jest jasne, że amerykańska groźba podwyższenia ceł była w istocie wezwaniem do liberalizacji handlu, a hasło „America First" nie oznacza wcale „America Only".- Teraz w ramach Partnerstwa Wschodniego wyzwaniem jest implementacja umów o wspólnym obszarze handlowym. Jeśli to się powiedzie, firmy będą chętniej inwestować w krajach zlokalizowanych na wschód od granic Unii - podkreślał.W ocenie Bartosza Cichockiego na Ukrainie z jednej strony widać ogromny postęp po 2014 roku, ale jednocześnie niedostateczny w sferze reformy administracji publicznej, sądownictwa oraz walki z korupcją. - Staramy się zdecydowanie naciskać na przyspieszenie tego postępu, na czym skorzysta gospodarka Ukrainy i innych państw Partnerstwa Wschodniego - podkreślił.