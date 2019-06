Na przekór światu polski eksport idzie w górę. Co się dzieje?

W kwietniu 2019 r. polski eksport miał wartość blisko 19,1 mld euro – szacuje Krajowa Izba Gospodarcza na podstawie danych o wynikach przemysłu i handlu hurtowego, czyli o stanie gospodarki realnej oraz na podstawie opinii pozyskanych od członków izby. W maju jego wartość może okazać się mniejsza w stosunku do wyniku wypracowanego w kwietniu, informuje też KIG.

W kwietniu 2019 r. wartość sprzedanych za granicę towarów była o 3 proc. mniejsza w porównaniu do marca tego roku, natomiast wzrosła o 8,2 proc. w relacji do kwietnia 2018 r.

Kwiecień to miesiąc, w którym działalność eksportowa zazwyczaj ulega schłodzeniu, zaznacza KIG. Dzieje się tak z dwóch powodów.Pierwszym jest dostępny czas pracy – często jest on krótszy niż w marcu. Przekłada się to zatem na niższą wartość produkcji i eksportu.Drugim powodem jest wygaszanie zamówień po doskonałym zazwyczaj marcu, kiedy to handel intensyfikuje zakupy potrzebne do wprowadzenia kolekcji wiosenno-letniej, a przemysł forsownie kupuje surowce, półprodukty i komponenty potrzebne do produkcji. Kwiecień na tle marca wygląda więc „blado”, zaznaczają autorzy prognozy.Optymistyczne jest natomiast to, że w wynikach eksportu z ostatnich miesięcy wciąż nie widać wyraźnych skutków spłycenia koniunktury u naszych najważniejszych odbiorców, za wyjątkiem partnera najważniejszego – Niemiec.Pytaniem retorycznym pozostaje zatem, czy „upiekło nam się” chwilowo, czy też tendencje w gospodarce naszej i światowej rozeszły się bardziej trwale.Patrz też: Czekając na ożywienie gospodarcze. Trendy a oczekiwania Na wciąż dobre wyniki polskiego eksportu największy wpływ ma utrzymujący się na „niezłym poziomie” popyt w większości krajów UE, ale również renesans eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz „nie ujmowana we wcześniejszych prognozach ekspansja sprzedaży na rynki wysokorozwinięte spoza UE”, oceniają autorzy analizy.Spośród tych ostatnich szczególnie dobrze prezentują się wzrosty eksportu do Kanady, Japonii i USA.Patrz też: Eksport jako motor. Potrzebna turbosprężarka? Według prognoz KIG, polski eksport zwiększy się w 2019 roku o 7,1 proc. w porównaniu z 2018 r., w tym do Niemiec o 4,8 proc., do pozostałych krajów strefy euro o 7,9 proc.