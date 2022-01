Na świecie średnia dzienna liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła w tym tygodniu do 3,36 mln

W ciągu mijającego tygodnia średnia dzienna liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła na świecie do 3,36 mln. To wzrost o osiem procent w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami, wyliczył i przekazał w piątek portal the Times of Israel.

Największy wzrost zachorowań i zgonów zarejestrowano na Bliskim Wschodzie, gdzie liczba dziennych zachorowań wzrosła o 70 procent. W Europie wzrost ten sięgnął 20 procent, w Azji 19 procent, a w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 8 procent.

Sytuacja poprawiła się natomiast w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie liczba zachorowań spadła o 22 procent. W Afryce, gdzie zaczął się rozwijać wysoce zakaźny wariant Omikron, liczba zachorowań spadła o 13 procent.

Kraje, w których odnotowano najwyższy wskaźnik zgonów w stosunku do liczby ludności to Bośnia i Hercegowina z 8,9 zgonów na 100 000 mieszkańców, następnie Chorwacja z 7,9, Bułgaria oraz Trynidad i Tobago po 7,3 i Czarnogóra 7,2.

Największy wzrost liczby nowych zakażeń odnotowano na Wyspach Salomona na Pacyfiku, gdzie liczba zachorowań wzrosła o 1172 procent, co daje średnio 100 przypadków dziennie. W Armenii nastąpił wzrost o 253 procent, a w Kosowie o 172 procent.