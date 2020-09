Na szczycie Med7 państwa z południa UE szukały jedności wobec Turcji

Na czwartkowym szczycie grupy Med7 przywódcy państw z południa UE poszukiwali jedności wobec napięć z Turcją, spowodowanych przede wszystkim naruszaniem wód terytorialnych Grecji.

Cytowani przez media francuscy dyplomaci zwracają uwagę, że oprócz agresywnych posunięć na wodach greckich, prezydent Turcji prowadzi militarną akcję w Libii i Syrii oraz stara się o zdobycie wpływów w Libanie.

Jeszcze przed spotkaniem prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił, że "Turcja przestała być partnerem w tym regionie". "Turcja jest sojusznikiem w NATO, ale sojusznikiem, którego postępowanie jest nie do przyjęcia. Naszym pragnieniem jest uniknięcie wszelkiej eskalacji, ale unikanie eskalacji nie może oznaczać bierności ani akceptacji" - powiedział.

Macron, zwołując przywódców Med7, miał nadzieję na osiągnięcie wspólnego stanowiska wobec Turcji przed przewidzianym na 24 i 25 września szczytem UE, który ma być poświęcony stosunkom z Ankarą. Med7 to nieformalne stowarzyszenie śródziemnomorskich członków UE: Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Malty, Włoch i Portugalii (choć nie leży nad Morzem Śródziemnym).

Tego lata, by wspomóc Grecję, Paryż wysłał samoloty i okręty wojenne na wschód Morza Śródziemnego.

W wyniku czwartkowego spotkania "Macron i jego sześciu odpowiedników z południa UE wzywa Turcję do zaprzestania polityki konfrontacji na wschodzie Morza Śródziemnego i przywołuje groźbę sankcji europejskich, jeśli Ankara dalej będzie podważać prawa Grecji i Cypru do poszukiwania gazu w tej strefie" - relacjonują francuskie media.

Według komentatorki "Le Figaro" Isabelle Lasserre, która w piątkowym numerze dziennika cytuje źródła zbliżone do urzędu prezydenta Francji, postępowanie Paryża najpierw było niezrozumiałe dla wielu jego partnerów, ale obecnie zdali oni sobie sprawę z powagi sytuacji, do jakiej doprowadziła polityka Ankary.

Jednak w wywiadzie dla "Le Figaro" admirał Herve Blejean, dyrektor generalny sztabu wojskowego UE, przyznał, że "wobec napiętej i skomplikowanej sytuacji (na wschodzie Morza Śródziemnego) państwa członkowskie mają różnorodne spojrzenie na to, czy należy się zaangażować, czy nie". "Trzeba stwierdzić, że Unia ma trudności z mówieniem jednym głosem" - powiedział..

W rozmowie telefonicznej z PAP prof. Christophe Bouillaud z Instytutu Studiów Politycznych z Grenoble zwrócił uwagę na "zadziwiającą grę Macrona na Bliskim Wschodzie i na wschodzie Morza Śródziemnego".

Podczas gdy we Francji panuje kryzys sanitarny i gospodarczy, gdy wygląda na to, że w kraju "prezydent przestał panować nad epidemią" koronawirusa, Macron zarówno poprzez wizyty w Bejrucie, jak i wobec napięcia turecko-greckiego "wszystko robi, by wysunąć się na pierwszy plan". "To jakby ucieczka do przodu" - zauważa prof. Bouillaud.

Jego zdaniem neoosmańskie zakusy prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana wymagają odpowiedzi, ale należało to zadanie powierzyć dyplomatom i prowadzić, harmonizując z innymi krajami Unii. Politolog zauważa przy okazji, że Macron, który "bez przerwy ma na ustach Europę, kiedy dochodzi do kryzysu, to zapomina o Unii i pozostaje tylko prezydentem Francji".

"To postępowanie jest ekscesywne i niebezpieczne dla popularności (Macrona) we Francji, bo Francuzi nie rozumieją, do czego ma służyć blok antyturecki, w sprawach, które bezpośrednio Francji nie dotyczą. Tak jak niegdyś nie chcieli umierać za Gdańsk, teraz nie wiedzą, dlaczego mieliby umierać za grecką wyspę" - uważa prof. Bouillaud.

Nieprzewidzianym tematem spotkania na Korsyce stał się los uchodźców ze zniszczonego pożarem obozu Moria na wyspie Lesbos. Grecki premier Kyriakos Micotakis wezwał Europę, by "od słów solidarności przeszła do polityki solidarnych czynów". "Musimy kryzys migracyjny umieścić w sercu naszych dyskusji i być o wiele bardziej konkretni" - zadeklarował.

Z Paryża Ludwik Lewin