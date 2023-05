Na tym polega fenomen Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polska może skorzystać

Choć kojarzone z ropa i gazem to Zjednoczone Emiraty Arabskie znajdują się w fazie transformacji. O tym jaka jest przyszłość tego kraju i jak możemy z nim współpracować mówi portalowi WNP.PL dr Jakub Sławek, ambasador naszego kraju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Z czym kojarzą się Zjednoczone Emiraty Arabskie? Wciąż dla wielu są to głównie niezmiernie bogate w ropę naftową i gaz ziemny tereny. Tymczasem jak tłumaczy ambasador Sławek to mylne postrzeganie realiów tego kraju. ZEA dobrze zdają sobie sprawę z tego, że czas, w którym produkcja węglowodorów będzie się zmniejszała nieubłaganie się zbliża.

Stąd też ZEA stawiają na nowoczesne technologie i przeobrażenie swojej gospodarki. Emiraty chcą być centrum regionu w różnych aspektach.

Gdzie tu mogą się odnaleźć polskie firmy? Ambasador Sławek nie ukrywa, że konkurencja jest duża, bo ZEA mają pieniądze i budzą duże zainteresowanie niemal wszystkich państw. Zwłaszcza, że mają jeszcze jeden atut. Jest nim to, że mogą stanowić swego rodzaju pomst do innych krajów regiony, a nawet także do Indii, czy także krajów Afryki.

Polska jest dobrze postrzegana w ZEA, co więcej kraj ten uważa nasze państwo za jedno z dziesięciu godnych największego zainteresowania. To zaś może skutkować jeszcze bliższymi kontaktami.