Na Ukrainie pojawiła się mapa obiektów użyteczności publicznej czynnych podczas przerw w dostawach prądu

Przez ostatni miesiąc cała Ukraina, w tym jej stolica boryka się z problemem przerw w dostawach elektryczności, spowodowanych rosyjskimi atakami rakietowymi na obiekty infrastruktury krytycznej; generatory prądotwórcze podrożały nawet o 200 proc., lecz trudno je kupić.

Około trzech tygodni temu pojawiła się inicjatywa stworzenia mapy, na której będą oznaczone sklepy i inne zakłady użyteczności publicznej czynne podczas przerw w dostawach prądu. W piątek została ona opublikowana i jest dostępna pod linkiem: https://tinyurl.com/7m856jfr. Ponadto zostały też stworzone aplikacje na Android i iOS, które można użytkować w każdym regionie Ukrainy.

Przedtem podobne mapki o mniejszej skali zaczęły się pojawiać na lokalnych grupach społecznościowych, w których mieszkańcy bloku czy osiedla dzielili się informacjami, gdzie są dostępne generatory prądotwórcze, turystyczne kuchenki, a przede wszystkim - gdzie jest najbliższy czynny sklep spożywczy.

50-letnia Ołena osobiście sprawdzała, które sklepy na jej osiedlu maja agregaty prądotwórcze, ponieważ bardzo dba o jakość kupowanych przez siebie artykułów spożywczych. "Ceny bardzo wzrosły i nie mogę sobie pozwolić, by kupować za te pieniądze zepsute mleko, śmietanę czy mięso" - opowiada kobieta. "Sprawdziłam każdy ze sklepów spożywczych w okolicy i rozmawiałam z ich administratorami, by dowiedzieć się, czy chociaż lodówki są podłączone do generatorów, gdyż ciężko znoszę różnego rodzaju zatrucia pokarmowe i jakość artykułów spożywczych jest dla mnie bardzo ważna" - dodaje.

Pracownica jednego z kijowskich banków Jarosława powiedziała w rozmowie z korespondentką PAP, że jej oddział w czasie przerwy w dostarczaniu elektryczności jest podłączany do generatora i ma zmieniony grafik pracy. "Gorzej jest w weekendy, ponieważ nasi klienci skarżą się, że mieli problem z pobraniem pieniędzy z bankomatów" - mówi kobieta. "W miniony weekend bardzo długo nie było prądu. Dlatego teraz rozważamy możliwość pełnienia dyżurów przez służby techniczne naszego oddziału w celu przełączania sieci do generatora, by w tak ciężkim czasie ułatwić życie naszym klientom" - dodała.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska