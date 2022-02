Na Ukrainie toczy się walka o nowy porządek geopolityczny

To, z czym mamy do czynienia od kilku dni, to jest najazd obcych wojsk. Takie zachowanie Rosji należy traktować jako zbrodnię wojenną, mówi w rozmowie z WNP.PL były polski ambasador na Ukrainie Jan Piekło.

Przecież to czym mówimy w przypadku Ukrainy to jest najazd. to należy traktować jako zbrodnie wojenną, która się dokonuje na cywilach ukraińskich, przecież ostrzeliwane są obiekty cywilne i osiedla mieszkaniowe. W mojej ocenie wygląda na to, że Rosja mieć zarzuty, sam Putin może mieć zarzuty dotyczące popełnienia zbrodni wojennych. A przecież Putin to robił wcześniej w Syrii.- Wygląda trochę na to, że Unia Europejska daje się znów Rosji rozgrywać. Pomimo tego, że udało się osiągnąć jakąś jedność to jednak można mówić o pewnym niedosycie. Powiem wprost, szkoda, że nie da się w sytuacji jaskrawej agresji, popełnianych zbrodni wojennych, które odbywają się na Ukrainie wypracować porozumienia w sprawie wykluczenia Rosji z systemy SWIFT. Kiedyś takie sankcje zastosowano wobec Iranu i były one skuteczne. Nadal trwają rozmowy w tej sprawie bo Cypr i Węgry nie wyraziły swojego poparcia. Nałożono sankcje na ludzi z otoczenia Putina i na na majątki prezydenta i ministra spraw zagranicznych, ograniczono dysponowanie kapitałem przez rosyjskie banki, ale to chyba nadal za mało.- Ukraińcy są naszymi sąsiadami, dzielimy z nimi wspólną historię, czasem niełatwą, wspólną kulturę. Wielu polityków w Polsce i na Ukrainie uświadamia sobie, że bezpieczeństwo państwa ukraińskiego i nasze bezpieczeństwo to wspólna wartość. to co się dzieje za naszą granica jest walką o nowy porządek geopolityczny w Europie i na świecie. My chcemy, aby w tym porządku było miejsce na demokratyczna Ukrainę i na demokratyczna Białoruś. Po skali protestów na Białorusi uważam, że ten temat nie jest zakończony. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z dominacja rosyjskiego agresora.Skala niedawnych protestów w Rosji przeciwko wojnie na Ukrainie jest dla mnie zdumiewająca. Podczas gdy większość opozycji jest w aresztach, pojawili się ludzie odważni, którzy protestowali. Stało się to w ogromnej większości dużych miast. Działo się tak ze świadomością, że mogą zostać zatrzymani i osądzeni.