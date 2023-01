Na Ukrainie zabitych i rannych zostało 180-188 tys. rosyjskich żołnierzy

Od początku napaści na Ukrainę liczba rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni, wynosi 180-188 tysięcy - informują brytyjskie media, powołując się na zachodnie źródła wojskowe.

Według dziennika "The Sun", liczbę 188 tys. zabitych i rannych Rosjan podali Amerykanie podczas piątkowego spotkania grupy kontaktowej w sprawie Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech, aby przekonać do zwiększenia pomocy dla Kijowa. Ponadto wywiad amerykański szacuje, że od początku wojny Ukraińcy zniszczyli lub przechwycili 2 tys. rosyjskich czołgów.

Amerykański generał Mark Milley powiedział w Ramstein, że rosyjskie straty, licząc łącznie zabitych i rannych, wynoszą "grubo ponad 100 tys.", ale "The Sun" pisze, że tę ujawnioną, dokładną liczbę potwierdziły źródła obronne. Zauważa też, że jest to znacznie więcej niż liczba ok. 100 tys. zabitych, rannych i dezerterów, o której pod koniec zeszłego roku mówił brytyjski minister obrony Ben Wallace.

Z kolei "Daily Express" przywołuje w poniedziałek wypowiedź szefa sztabu norweskich sił zbrojnych generała Eirika Kristoffersena, który powiedział, że liczba zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy zbliża się do 180 tys. Ostrzegł jednocześnie, że mimo tak dużej liczby ofiar Rosja jest w stanie kontynuować tę wojnę przez dość długi czas. Kristoffersen ocenił też, że ukraińskie straty to ponad 100 tys. zabitych i rannych żołnierzy oraz około 30 tys. zabitych cywilów.