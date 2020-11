Na Wyspy Kanaryjskie przybył pierwszy od marca wycieczkowiec

Na Wyspy Kanaryjskie przybył w piątek pierwszy od połowy marca wycieczkowiec. Statek przypłynął na Gran Canarię z ponad 700 niemieckimi pasażerami.

W uroczystości powitania wycieczkowca Mein Schiff 2 w porcie w Las Palmas wzięły udział władze miasta i wspólnoty autonomicznej Wysp Kanaryjskich. Miejscowi urzędnicy w przemówieniach podkreślali, że dotychczasowy zakaz wpływania do kanaryjskich portów wynikał z restrykcji epidemicznych z 14 marca, nakazujących zamknięcie portów dla jednostek z turystami na pokładzie. Zakaz ten został zniesiony w sierpniu.

Jak powiedział mediom po zakończeniu piątkowej uroczystości powitania pasażerów statku szef kanaryjskiego rządu Angel Victor Torres, władze Wysp Kanaryjskich planują w listopadzie przyjęcie kilku innych wycieczkowców.

Torres przypomniał, że Wyspy Kanaryjskie są regionem Hiszpanii o jednej z najlepszych sytuacji epidemiologicznych w kraju. W piątek potwierdzono tam tylko jeden zgon i 170 zakażeń.

Szef kanaryjskiego rządu zastrzegł jednak, że w portach tego archipelagu przyjęte zostaną tylko te jednostki, których wszyscy pasażerowie mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, a pokład zajęty jest maksymalnie w 70 proc.

Pierwszym wycieczkowcem, który przybył do Hiszpanii po wprowadzonym tam w marcu zakazie przyjmowania dużych pasażerskich jednostek pływających, był francuski La Belle de Cadix. Na początku września odbył on rejs z Lazurowego Wybrzeża wzdłuż brzegów Andaluzji, docierając do portu w Huelvie.