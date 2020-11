Nabywca z Chin zapłacił rekordowe 1,6 mln euro za gołębicę pocztową

Nabywca z Chin kupił gołębicę pocztową o imieniu New Kim za 1,6 mln euro, co czyni z niej najdroższego takiego ptaka sprzedanego dotąd na licytacji – podała w poniedziałek hongkońska stacja RTHK, cytując dom aukcyjny Pigeon Paradise (PIPA).

Cena wywoławcza gołębicy wynosiła zaledwie 200 euro. Ostatecznie transakcja przebiła dotychczasowy rekord 1,25 mln euro, za jakie sprzedano w ubiegłym roku gołębia o imieniu Armando. On również trafił do Chin.

"Myślę, że to światowy rekord. Nigdy nie doszło do oficjalnie udokumentowanej sprzedaży za tak wysoką cenę. Nie sądziłem, że osiągnie ona taki poziom" - powiedział prezes PIPA Nikolaas Gyselbrecht.

Nabywca New Kim, którego tożsamości nie ujawniono, "prawdopodobnie będzie chciał ją rozmnożyć" - dodał Gyselbrecht, cytowany przez RTHK.

Tradycja hodowli gołębi pocztowych jest głęboko zakorzeniona w kulturze Belgii i Holandii. W ostatnich latach utytułowane ptaki europejskie zyskały duży rozgłos w Azji, a nabywcy z tego kontynentu windują ceny na aukcjach. Według informacji stacji CNN w samym Pekinie jest ok. 100 tys. hodowców gołębi pocztowych.

New Kim została wytrenowana w znanej hodowli w pobliżu Antwerpii. W 2018 roku zdobyła tytuł Ace Pigeon Grand National Middle Distance w zawodach odbywających się w Chateauroux i Argenton-sur-Creuse we Francji - pisze RTHK.

Łącznie w niedzielę zlicytowano 157 ptaków za ponad 4,7 mln euro, co oznacza, że gołębie kosztowały średnio ok. 30 tys. euro. Aż 115 ptaków sprzedano do Chin. PIPA podkreśla w komunikacie, że do tego kraju trafi osiem z dziewięciu gołębi z najwyższej kategorii cenowej.

Z Kantonu Andrzej Borowiak