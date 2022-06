Nadszedł czas na wyjście polskich firm poza granice Europy

Najpierw pandemia, teraz wojna, które pozrywały łańcuchy dostaw i pozamykały niektóre rynki, to ogromne wyzwania dla krajowych eksporterów, skupionych dotychczas mocno na Europie. Jednak polscy przedsiębiorcy potrafią się odnaleźć nawet w tak trudnych warunkach. - Od 3 lat notujemy największe wzrosty polskiego eksportu. To pokazuje, że polscy przedsiębiorcy są bardzo elastyczni i szybko potrafią odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistość - mówi WNP.PL Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

W aktualnej sytuacji geopolitycznej polscy przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na nowe rynki.

Szczególnie atrakcyjne są tu rynki Bliskiego Wschodu i Afryki. Na promocji właśnie tych kierunków skupia się w swojej strategii PAIH.

Szansą na promocję polskich firm na bliskowschodnich rynkach, ale także właśnie tych afrykańskich, była Światowa Wystawa Expo 2020 w Dubaju. Polska miała tam silną reprezentację.

Jak podkreśla prezes PAIH, ważna w aktualnej sytuacji jest dywersyfikacja kierunków ekspansji zagranicznej polskich eksporterów.

- To nad czym obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu chce pracować, to promocja nowych perspektyw (…). Zależy nam na tym, żeby polscy przedsiębiorcy zwrócili uwagę na kraje Bliskiego Wschodu, ale także kraje afrykańskie, ASEAN-u, by patrzyli trochę szerzej, poza granice Europy - dodaje Krzysztof Drynda.

Na tym też skupia się przyjęta w ubiegłym roku strategia PAIH, a wybuch wojny w Ukrainie tylko spotęgował słuszność tego kierunku. Silnie rozwinięte i bogate kraje Bliskiego Wschodu to możliwości ściągania inwestycji kapitałowych do Polski. To także wrota do wielkiego kontynentu afrykańskiego, w którym drzemie olbrzymi potencjał.

- To wciąż niezagospodarowane i niewykorzystane przez polskich przedsiębiorców kraje. Oczywiście nie jest tak, że nas tam w ogóle nie ma. Ale biorąc pod uwagę ten olbrzymi potencjał, o wiele więcej polskich firm powinno zawierać kontrakty ze swoimi odpowiednikami w krajach afrykańskich - mówi Krzysztof Drynda.

Rozmowa odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022

Szansą na promocję polskich firm na bliskowschodnich rynkach, ale także właśnie tych afrykańskich, była zakończona w marcu tego roku Światowa Wystawa Expo 2020 w Dubaju, gdzie Polska miała swój pawilon.

Przypomnijmy, że udział w Expo wzięło 2,5 tys. polskich przedsiębiorców. Były to takie wydarzenia biznesowe, jak Polsko-Arabskie czy Polsko-Afrykańskie Forum Biznesowe, ale także 19 misji gospodarczych, kilkanaście różnego rodzaju seminariów i konferencji biznesowych, które były okazją do tego, żeby spotkać się z potencjalnymi partnerami biznesowymi nie tylko z Zatoki Perskiej, ale również z Afryki i innych rejonów świata.

- Na bardzo konkretne efekty będziemy musieli poczekać, ale wiemy o kilku projektach, które są teraz w fazie negocjacji między polskimi przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami. Jako PAIH wspieramy te wszystkie procesy, mamy swoje zagraniczne biuro handlowe w Dubaju, którego celem jest właśnie wyszukiwanie partnerów biznesowych, organizowanie spotkań, pomaganie w zorganizowaniu kontraktów, tłumaczenie kultury biznesowej na miejscu a także weryfikacja potencjalnych partnerów - mówi WNP.PL Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Nasz rozmówca podkreśla jednocześnie, że podczas sześciomiesięcznej obecności polski na wystawie Expo w Dubaju zostało podpisane kilkanaście różnego rodzaju umów bilateralnych, m.in. PAIH podpisała umowę ze strefą wolnego handlu DMCC z Dubaju, KUKE z Etihad Credit Insurance. Z kolei Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nawiązała współpracę ze swoim emirackim odpowiednikiem.

- Te wszystkie umowy mają służyć ułatwianiu działalność polskim przedsiębiorcom na rynkach Bliskiego Wschodu - tłumaczy Krzysztof Drynda.

Przykładowo, umowa PAIH ze strefą wolnego handlu DMCC z Dubaju otwiera dostęp do całego szeregu zweryfikowanych, wiarygodnych, potencjalnych partnerów biznesowych. Dzięki niej polskiej agencji będzie dużo łatwiej realizować swoje ustawowe zadania, tak aby wprowadzić polskiego przedsiębiorcę na rynek emiracki w sposób maksymalnie profesjonalny, kompleksowy i bezpieczny.