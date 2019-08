Nadzieje inwestorów rosną: wzrost notowań na Wall Street

Indeksy na nowojorskich giełdach odnotowały we wtorek (13 sierpnia) mocne wzrosty, gdy Biały Dom podał, że odłoży wprowadzenie 10-proc. ceł na niektóre produkty importowane z Chin do 15 grudnia. Obudziło to nadzieje wśród inwestorów.

USA odłożą wprowadzenie 10-proc. ceł na niektóre chińskie produkty do 15 grudnia. W związku z tą informacją - nadzieje inwestorów - i notowania indeksów - wzrosły.

Biuro USTR obiecało też przyjrzenie się niektórym produktom pod kątem usunięcia ich z listy towarów, na które nałożono dodatkowe cła".

Wicepremier Chin Liu He przeprowadził we wtorek rozmowę telefoniczną z przedstawicielem ds. handlu USA Robertem Lighthizerem i sekretarzem skarbu USA Stevenem Mnuchinem.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,44 proc. do 26 279,91 pkt. S&P 500 wzrósł o 1,47 proc. do 2926,23 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę o 1,95 proc., do 8016,36 pkt.



USA odłożą wprowadzenie 10-proc. ceł na niektóre chińskie produkty do 15 grudnia - poinformowało Biuro Przedstawiciela ds. Handlu USA (USTR) w specjalnym oświadczeniu.



- Produkty w tej grupie obejmują na przykład telefony komórkowe, laptopy, konsole do gier wideo, niektóre zabawki, monitory komputerowe oraz pewne elementy obuwia i odzieży - czytamy w komunikacie USTR.



- Niektóre produkty są usuwane z listy taryfowej w oparciu o przesłanki wynikające z kwestii zdrowia, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego oraz innych czynników i nie będą podlegać dodatkowym taryfom w wysokości 10 proc. - dodano.



Biuro USTR obiecało też przyjrzenie się niektórym produktom pod kątem usunięcia ich z listy towarów, na które nałożono dodatkowe cła".



Na początku sierpnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że od 1 września nałoży nowe 10-procentowe cła na chińskie dobra eksportowe o wartości 300 mld USD.



Wicepremier Chin Liu He przeprowadził we wtorek rozmowę telefoniczną z przedstawicielem ds. handlu USA Robertem Lighthizerem i sekretarzem skarbu USA Stevenem Mnuchinem - podało chińskie Ministerstwo Handlu. Ustalono, że urzędnicy z Chin i Stanów Zjednoczonych mają w ciągu dwóch tygodni wznowić rozmowy.



CPI w USA w lipcu wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,8 proc. Oczekiwano +0,1 proc. mdm, a +1,7 proc. rdr. W czerwcu zasadniczy wskaźnik CPI wzrósł o 0,1 mdm, a rdr wzrósł o 1,6 proc.



Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,3 proc. mdm i 2,2 proc. rdr. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +2,0 proc. rdr. Bazowy CPI w VI wyniósł 0,3 proc. mdm i 2,1 proc. rdr.



- Bazowy CPI był nieco wyższy niż oczekiwano, co zmniejsza prawdopodobieństwo agresywności Fed w obniżaniu stóp - powiedział Scott Brown, główny ekonomista Raymond James w St. Petersburgu na Florydzie.



Rynki w pełni wyceniają obniżkę stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu FOMC.



nowojorskich giełdach rosły akcje firm z ekspozycją na rynek chiński oraz inne rynki międzynarodowe. Notowania Apple szły w górę o ponad 4 proc., Caterpillar zyskiwał prawie 3,5 proc.



Zyskiwali także detaliści - Best Buy zwyżkował prawie 8 proc., Target i Hasbro o ok. 5 proc, a GAP i L Brands o ponad 4 proc.



Kurs Advance Auto Parts spadał o prawie 2 proc. po tym, jak spółka podała, że zysk w II kw. wyniósł 2 dolary wobec oczekiwanych 2,21 USD.



- Jest mało prawdopodobne, że dojdzie szybko do zawarcia umowy handlowej, ale możemy zacząć od drobnych ustępstw po obu stronach - powiedział Tom Plumb, dyrektor ds. inwestycji w Plumb Funds.



- Na giełdach być może będzie dobrze w tym tygodniu, ponieważ w pewnym sensie wychodzimy z wyprzedaży, przez resztę roku także będziemy mieli do czynienia ze skokowymi zmianami notowań na rynkach akcji - dodał.



Rentowność 10-letnich UST rosła we wtorek o 5 pb do 1,69 proc.



Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX rósł o 3,3 proc. do 56,73 USD za baryłkę.





Chiny Przelicz walutę

yuan (CNY)

0,548 złoty (PLN) 0,126 EUR, 0,141 USD