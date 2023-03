Nadzór nad instytucjami finansowymi objął kontrolę aktywów Silicon Valley Bank w Kanadzie

Kanadyjski nadzór nad instytucjami finansowymi przejął kontrolę nad aktywami oddziału Silicon Valley Bank w Kanadzie, to konsekwencja upadłości amerykańskiego banku.

OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions - urząd nadzoru nad instytucjami finansowymi) wprowadził "ochronę kredytodawców, przejmując czasową kontrolę nad aktywami kanadyjskiego oddziału Silicon Valley Bank oraz poinformował, że zamierza ubiegać się o stałą kontrolę jego aktywów i zwrócił się, by prokurator generalny Kanady złożył wniosek o likwidację" - napisano w komunikacie OSFI.

"Chcę to jasno powiedzieć: oddział Silicon Valley Bank w Kanadzie nie przyjmuje depozytów od Kanadyjczyków, a obecna sytuacja jest rezultatem okoliczności dotyczących Silicon Valley Bank w USA" - powiedział cytowany w komunikacie główny inspektor nadzoru nad instytucjami finansowymi Peter Routledge.

Nadzór zapewnił, że zgodnie ze standardami wymogów adekwatności kapitałowej dokonuje stałego przeglądu sytuacji podlegających federalnym przepisom banków działających w Kanadzie. W styczniu ub.r. Kanada wdrożyła regulacje Bazylei III, międzynarodowych norm ostrożnościowych opracowanych po kryzysie 2008 r. Wymogi dotyczące poziomu kapitału i płynności w kanadyjskich bankach zostały podwyższone.

Amerykański SVB działał w Toronto, jako regulowany kanadyjskimi przepisami oddział zagranicznego banku, zajmował się wyłącznie kredytowaniem klientów korporacyjnych.

Wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland napisała w zamieszczonym na Twitterze oświadczeniu, że rząd jest informowany na bieżąco, a po rozmowie z kanadyjskim nadzorem i przedstawicielami Bank of Canada, banku centralnego Kanady zapewniła, że kanadyjski system bankowy jest "bezpieczny i odporny".

Upadłość SVB, banku obsługującego m.in. startupy w Dolinie Krzemowej, była największą zapaścią bankową w USA od kryzysu finansowego w 2008 r. i wzbudziła obawy o możliwe rozprzestrzenienie się problemów na inne banki. Prezydent USA Joe Biden oświadczył w niedzielę, że jest zdeterminowany, aby osoby odpowiedzialne za sytuację, jaka powstała po bankructwie banku SVB "zostały pociągnięte do odpowiedzialności".