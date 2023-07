Najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej może mieć dwie waluty

Bułgaria toczy rozmowy z Komisją Europejską oraz Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie możliwości używania euro w oficjalnym obiegu w kraju jeszcze przed oficjalnym przyjęciem do strefy wspólnej waluty europejskiej. To rozwiązanie budzi wątpliwości biznesu.

Bułgaria chce używać europejskiej waluty już w 2024 roku, nawet będąc poza strefą euro.

Czesi, Polacy i Węgrzy nadal boją się przystąpić do strefy euro i nie wyznaczyli żadnego terminu.

Straszenie euro jest elementem kampanii wyborczej w Polsce.

Wszystkie państwa Unii Europejskiej są zobowiązane do przyjęcia euro. Wyjątkiem jest Dania, która została objęta specjalną klauzulą (tzw. klauzulą opt-out), gwarantującą Kopenhadze możliwość stałego odstąpienia od wspólnej waluty.

Wśród państw tak zwanej "starej UE" jedynie Szwecja nie przyjęła dotychczas euro. W przypadku państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej w ramach "dużego rozszerzenia" z 2004 roku jedynie Czechy, Polska i Węgry pozostają poza strefą euro i nadal nie zadeklarowały konkretnego terminu przystąpienia do wspólnej europejskiej strefy walutowej. Z kolei Chorwacja, która do UE weszła jako ostania, euro przyjęła w 2023 roku.

Bułgaria (rok wstąpienia do UE - 2007) po początkowych ambitnych deklaracjach przystąpienia do strefy euro w 2024 roku, będzie miała szansę dołączyć do niej prawdopodobnie rok później. Nowym terminem jest styczeń 2025 roku. Bułgaria po spełnieniu wszystkich kryteriów mogłaby stać się 21. członkiem strefy euro - deklarował wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis podczas wizyty w tym kraju w lutym 2023 roku. W przypadku Rumunii, która dołączyła do Unii Europejskiej w 2007 roku wraz z Bułgarią, termin wstąpienia do strefy euro jest obecnie deklarowany na 2029 rok.

Przystąpienie do strefy euro budzi silne emocje w społeczeństwach Unii Europejskiej. Tak zwane "nowe państwa UE", które dołączyły do Unii Europejskiej już po wprowadzeniu wspólnej waluty, miały różne strategie integracji monetarnej w ramach UE. Euro zostało oficjalną walutą 12 państw już w 2001 roku, a pierwsze rozszerzenie o państwa Europy Środkowo-Wschodniej miało miejsce w 2004 roku.

Bułgaria chce rozszerzyć okres adaptacyjny do strefy euro

Bułgaria obecnie jest krajem najbardziej zdeterminowanym do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. W przypadku Chorwacji - państwa, które jako ostatnie przystąpiło do strefy euro, ceny towarów i usług były podawane zarówno w kunach (waluta Chorwacji przed 2023 rokiem), jak i euro od 5 września 2022 roku, a starej, jak i nowej waluty, można było używać jedynie przez 2 tygodnie od chwili oficjalnego przystąpienia do strefy euro.

Bułgaria chce iść o krok dalej i wynegocjować możliwość funkcjonowania obydwu walut już od stycznia 2024 roku. Oznaczałoby to istnienie dwóch walut jednocześnie. Jeśli Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny dadzą Bułgarii zielone światło na wprowadzenie euro przed oficjalnym dołączeniem do strefy, zostałby zastosowany w tym państwie podobny mechanizm, jaki działa w przypadku Kosowa i Czarnogóry, gdzie wspólna europejska waluta jest wykorzystywana jako oficjalny środek płatniczy bez uczestnictwa tych państw w strefie euro.

Ten okres przejściowy od 1 stycznia 2024 roku do 1 stycznia 2025 r., kiedy jest przewidywana data dołączenia Bułgarii do strefy euro, pozwoliłby Warnie przystosować gospodarkę do wspólnej waluty - podają tamtejsze media.

Obecnie bułgarskie przedsiębiorstwa tracą 750 milionów euro rocznie na opłatach za przewalutowanie i przelewy do banków w strefie euro - suma, która dla Bułgarii stanowi ważne 0,4 proc. PKB kraj - podaje EuroActiv.

Utrzymywanie dwóch walut w obiegu budzi wątpliwości biznesu w Bułgarii. Stanislaw Popdonczew, wiceprezes i dyrektor finansowy Bułgarskiej Izby Handlowej - cytowany przez portal Novinite stwierdził - "że taki mechanizm dotychczas nie był wprowadzany w żadnym państwie wspólnoty. Jak najszybsze przyjęcie euro jest lepszą opcją dla Bułgarii niż długotrwałe, równoległe używanie dwóch walut".

W Czechach, Polsce i na Węgrzech dyskusja o terminie przyjęcia euro nadal jest tematem "tabu"

Trzy państwa, które stanowiły główne siły gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90. ubiegłego wieku, nadal pozostają przy własnych walutach. Budapeszt, Praga i Warszawa wciąż nie określiły żadnego konkretnego terminu przystąpienia do strefy euro. -Węgry powinny porządnie przygotować swą gospodarkę do wejścia do strefy euro, aby nie było negatywnych reakcji. Nie powinny zatem zastanawiać się nad przejściem na jednolitą walutę przed 2030 r. - stwierdził - cytowany przez Rzeczpospolitą - prezes banku centralnego Węgier, Gyorgy Matolcsy.

Podobnie Praga nie rozważa w najbliższej perspektywie przyjęcia euro. - Czechy nie są obecnie gotowe na przyjęcie euro - stwierdził czeski premier Petr Fiala (cytowany przez czeskie media), który potwierdził, że przyjęcie europejskiej waluty nie będzie tematem najbliższych wyborów. Czechy ponadto nie spełniają kryteriów przyłączenia do strefy euro. Pod koniec grudnia odnotowały 3. najwyższy deficyt budżetowy w swojej historii, na poziomie 360 mld koron czeskich (ok. 67 mld złotych) oraz inflację na poziomie 13 proc.

W Czechach dyskusję na temat przyjęcia euro do 2030 roku podjął koalicjant rządzącej ODS Petra Fiali - partia TOP09, jednakże nie uzyskała odpowiedniego poparcia w tym temacie, zarówno po stronie rządzących, jak i społeczeństwa, które jest przywiązane do swojej waluty. Jak wynika z badań Eurobarometru, tylko 29 proc. Czechów opowiada się za przyjęciem wspólnej waluty europejskiej.

"Paragony grozy" głównym demotywatorem przed przyjęciem euro

Polski rząd, który - podobnie jak czeski i węgierski - sprzeciwia się przyjęciu euro, jako podstawę dla swojego stanowiska podaje rzekome konsekwencje wdrożenia wspólnej europejskiej waluty w Chorwacji oraz wcześniej w krajach bałtyckich oraz na Słowacji. W przestrzeni medialnej pojawia się wiele informacji na temat nagłego wzrostu cen w popularnej wśród turystów Chorwacji po przyjęciu wspólnej waluty europejskiej. Te wzrosty wynikają głównie ze spekulacyjnych działań w przypadku sprzedaży detalicznej. Już w styczniu 2023 roku niektórzy eksperci twierdzili, że sklepy zaokrąglały ceny denominowane w euro lub nagle je podnosiły nawet o 50 proc., zamiast po prostu przeliczać ceny według wyznaczonego kursu wymiany 7,53 kun za 1 euro - informuje portal euronews.

Jednakże, według badań Eurobarometru, wzrost cen w Chorwacji w związku z przyjęciem euro był nieznaczny, a inflacja wyhamowała. Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricole Polska, cytowany przez Parkiet zauważył, że badania przeprowadzone w państwach, które do strefy euro przystępowały po jej utworzeniu, czyli Cypr, Grecja, Słowenia, Malta, Słowacja i kraje bałtyckie pokazywały, że wprowadzenie euro w postaci gotówkowej przyczyniło się do wzrostu cen w bardzo niewielkim zakresie, w zasadzie pomijalnym. - Na skutek zaokrąglenia rosły zwykle ceny o niskiej wartości jednostkowej, na drobne towary konsumpcyjne, które są kupowane często, ale ze względu na niewielki udział tych towarów w wartości koszyków konsumpcyjnych, ich wpływ na inflację był zaniedbywany - dodał ekspert.

W Polsce jednak "straszenie euro" nadal jest traktowane jako "paliwo wyborcze" przez rządzących przed zbliżającymi się wyborami. Polskie społeczeństwo obawia się nagłego wzrostu cen po przystąpieniu do strefy euro. Wzrost cen wybranych towarów, czy większe zainteresowanie np. zakupami w Polsce wśród Litwinów czy Słowaków po przyjęciu w tych krajach euro, ma stanowić argument in minus w kwestii przyjęcia wspólnej europejskiej waluty.