Najbogatsi rozdają karty, czyli co się robi na szczytach G20

Szczyt G20 nie zakończy wojny, ani nie zapobiegnie kryzysom. Ale spotkanie przywódców największych gospodarek świata może pomóc w łagodzeniu ich najgorszych skutków.

Z punktu widzenia Polski i innych państw pośrednio zaangażowanych w konflikt rosyjsko-ukraiński, kwestie związane z wojną zajęły najwięcej miejsca w medialnych relacjach ze szczytu G20 w Indonezji.

Jednak spotkanie to, określane jako najtrudniejsze w historii, powinno zainteresować nas także z wielu innych powodów, kluczowych dla światowej gospodarki.

Grupa stara się wypełnić koordynującą rolę, która przypada jej z powodu częściowego paraliżu instytucji systemu ONZ.

Przypomnijmy, że w sprawie wojny w Ukrainie dyplomaci dokonali na szczycie G20 istnej ekwilibrystyki. W poszczytowej deklaracji z jednej strony są zapisy o potępieniu inwazji i zaboru terytorium. Z drugiej zaś strony pojawia się wyraźne zastrzeżenie, że państwa pozostają przy swoich stanowiskach. Te zaś zostały wyrażone podczas tegorocznych głosowań na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jak funkcjonuje szczyt reprezentantów największych gospodarek świata?

Razem członkowie formatu – o czym często przypominała prezydencja indonezyjska – odpowiadają za 80 proc. światowego PKB i 75 proc. handlu. Na obszarze G20 mieszka także 60 proc. ludności świata.

G20 różni się zasadniczo od klimatycznego COP27, które w tym roku obradowało w Egipcie, jak zwykle pod egidą ONZ. Tam reprezentowane były wszystkie zainteresowane państwa.

Szczyt G20 zaś to istotne spotkanie głów 19 państw i przedstawicieli UE. W tym roku wyjątkowo na indonezyjskiej wyspie Bali nie pojawił się prezydent Władimir Putin. Został zastąpiony przez szefa MSZ Siergieja Ławrowa, który musiał sygnować ambarasującą deklarację poszczytową. Szczególnym elementem było w tym roku też wystąpienia prezydenta Zełenskiego, który zwrócił się do zebranych z wirtualnym przesłaniem jako gość specjalny.

Ustalenia między liderami G20, choć nie mają formalnie wiążącego charakteru, to mają często ważną funkcję integracyjną i koordynacyjną w polityce fiskalnej, monetarnej i gospodarczej. Muszą one zapaść w drodze konsensusu, gdyż format nie przewiduje głosowania. Początki G20 sięgają 1999 r., kiedy po raz pierwszy zaczęto się spotykać w formacie ministrów finansów i zarządców banków centralnych. Grupa odgrywała istotną rolę podczas globalnego kryzysu finansowego z lat 2008-2009.

Wysiłek w ramach G20 nie ogranicza się oczywiście do szczytu liderów. Tak jak w przypadku przewodnictwa Indonezji, jest on z reguły zwieńczeniem rocznych działań dyplomatycznych, koordynowanych przez kraj przewodniczący grupie. Prezydencji zależy na ogół najbardziej na ustaleniu choćby wspólnego minimum, tak, by spotkanie liderów mogło zakończyć się choćby drobnym sukcesem.

To ważne, że się spotkali. Nieśmiałe sygnały odprężenia na szczycie największych gospodarek G20

Osiągnięciem szczytu był już sam fakt spotkania liderów. Z różnych powodów, od pandemii po rywalizacji geopolityczną i różnice ideologiczne, mogło do niego nie dojść lub mogłoby zostać przeniesione w przestrzeń wirtualną. Pomógł tu z pewnością neutralny grunt Indonezji.

Choć zdarzały się wyjątki – jak choćby szeroko relacjonowana w mediach publiczna sprzeczka premiera Kanady Justina Trudeau z Xi Jinpingiem - to przywódcy zwykle wyraźnie się starali, by szczyt na Bali nie stał się okazją do pogłębiania różnic. Długa rozmowa prezydenta Bidena i przewodniczącego Xi przed właściwym szczytem nadała tu pewien ton, ponieważ obaj liderzy wysłali sygnały możliwości pewnego odprężenia w bardzo napiętych relacjach chińsko-amerykańskich.

W Indonezji doszło także np. do spotkania premiera Australii z chińskim przywódcą, które może być zapowiedzią pewnej odwilży w relacjach Canberry z Pekinem. Od czasu faktycznego wykluczenia koncernu Huawei z australijskiego rynku 5G i wezwań do śledztw w sprawie pochodzenia koronawirusa, relacje obu stolic znalazły się w stanie zamrożenia. Nie zmieniał tego nawet fakt utrzymującego się handlu surowcami istotnymi dla Chin. Spotkania przywódców kontynuowano następnie na szczycie Współpracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku (APEC) w Tajlandii, gdzie po raz pierwszy Fumio Kishida, japoński szef rządu, rozmawiał z prezydentem Xi.

Spotkanie globalnej Północy z globalnym Południem – widzą świat z różnych perspektyw

Dzięki konstrukcji grupy G20, w jej ramach toczy się dialog największych państw rozwiniętych z rozwijającymi się. Mają one często odmienne spojrzenia na największe wyzwania globu. Warto zwrócić uwagę, że choć kwestia wojny w Ukrainie jest omówiona na pierwszej stronie deklaracji końcowej, to sam dokument ma stron aż siedemnaście.

W tym roku szczególną uwagę przykładano do kwestii właściwej odpowiedzi na kryzys żywnościowy, energetyczny i nawozowy. Jednocześnie wysokie ceny surowców wzmagają presję inflacyjną, z którą państwa bogatej Północy starają radzić sobie między innymi poprzez podnoszenie stóp procentowych. Nie tylko chłodzi to akcję kredytową, podwyższając koszt pieniądza na rynku, ale prowadzi także do odpływu kapitału z państw rozwijających się ku gospodarkom rozwiniętym. Te ostatnie stanowią w trudnych czasach bezpieczniejszą przystań, a dzięki wyższym stopom procentowym – dają również osiągnąć wyższy zysk z kapitału.

Taka polityka jednak może nasilać zjawiska kryzysowe na uboższym globalnym Południu, z którego odpływa kapitał. Stąd istotny jest zapis w deklaracji o potrzebie zapobiegania kryzysom poprzez skoordynowane działania międzynarodowych banków rozwojowych, takich jak Bank Światowy. Ich polityka, we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, może te napięcia w gospodarce światowej zmniejszać, na przykład poprzez szybkie akcje pomocowe dla państw zagrożonych kryzysem walutowym lub finansowym. Takich podmiotów znacznie w nadchodzącym roku przybędzie.

Spotkanie na Bali przyniosło też dość jasne stanowisko w kwestii mechanizmów międzynarodowych, które mają ograniczyć skalę zjawiska zwanego „erozją bazy podatkowej”. Także dzięki koordynacji w ramach G20, w 2023 r. może zostać przyjęta konwencja międzynarodowa, utrudniająca transfery zysków do rajów podatkowych. Bez uszczelnienia systemów podatkowych trudno zaś wyobrazić sobie mobilizowanie funduszy na walkę z globalnymi kryzysami, od klimatycznego poprzez żywnościowy. Płatnicy netto do tego typu funduszy też muszą mieć aktywne źródła tych środków.

Szczyt G20 daje wiedzę i mobilizuje międzynarodową społeczność

Kryzys żywnościowy będzie się w najbliższym czasie pogłębiać. Wpłyną na to z pewnością skumulowane skutki zmian klimatycznych, globalnego spowolnienia oraz wojny w Ukrainie i związanych z nią sankcji.

Szczyt przywódców G20 nie przyniósł tu przełomu. Jednak przynajmniej wskazał organizacje międzynarodowe – FAO oraz grupę Banku Światowego – jako odpowiedzialnych za dostarczanie wiarygodnych danych, a instrument AMIS (Agricultural Market Information System), jako za narzędzie do wczesnego ostrzegania przed ewentualnymi turbulencjami na rynkach żywnościowych. Nikt nie ma wątpliwości, że zjawisko głodu będzie na świecie narastać, trzeba więc szybko wychwytywać z rynków informacje, które pozwolą szybciej odpowiadać na skrajne niedobory żywności.

G20 pełni także inną nieformalną i godną odnotowania rolę. W medialnych relacjach ze szczytu widzimy głównie przywódców państw. Jednak takie spotkanie mobilizuje istniejące wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, na przykład systemu ONZ, do skoordynowania wysiłku. Warto zwrócić uwagę, że w deklaracji końcowej przywódcy uznają wkład w swoje prace kilkudziesięciu instytucji.

Mimo krytyki tego formatu świat jest lepszy ze szczytem G20 niż byłby bez niego

Szczyt reprezentantów największych gospodarek świata spotyka się zwykle z zarzutami. Trudno wskazać, dlaczego akurat te państwa są zapraszane, a inne pominięte. W rankingu dziewiętnastu największych gospodarek globu zachodzą przecież zmiany. Nie wiadomo także, jakie jest uprawomocnienie uzgodnień przywódców. Deklaracje końcowe są zaś pełne wzniosłych celów, ale mało tam konkretów i zobowiązań.

Warto jednak pamiętać, że wzrost znaczenia grupy związany jest z niewydolnością centralnych instytucji systemu ONZ, takich jak Rada Bezpieczeństwa. Zamiast więc prawnie wiążących twardych rezolucji, mamy miękkie konsultacje. Choć G20 nie zakończy wojny ani nie zapobiegnie kolejnym kryzysom, to dzięki spotkaniom i mechanizmowi uzgodnień może odgrywać ważną rolę w przeciwdziałaniu ich najgorszym skutkom.