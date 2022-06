Najbogatsze państwa świata pracują nad tym, by umożliwić Ukrainie eksport zboża

Kanclerz Olaf Scholz ponownie spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem we wtorek, na początku ostatniego dnia szczytu G7 na zamku Elmau w Bawarii. W tej rundzie rozmów poświęconej odblokowaniu eksportu ukraińskiego zboża wzięli również udział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Mario Draghi – informuje dpa.

Spotkanie przywódców G7 dotyczyło znalezienia sposobu, który umożliwiłby Ukrainie eksport swojego zboża. "Pracujemy nad tym, wszyscy nad tym pracujemy" - potwierdził we wtorek Boris Johnson przed rozpoczęciem spotkania przywódców pięciu krajów: Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Eksport zboża przez Ukrainę jest od tygodni utrudniany przez rosyjską blokadę portów Morza Czarnego. Zmusza to eksporterów do korzystania z mniej wydajnych szlaków lądowych.

Po zakończeniu rozmów na szczycie G7, Joe Biden uda się bezpośrednio do Madrytu na szczyt NATO, który odbywać się będzie w środę i czwartek. We wtorek wieczorem w Madrycie będzie mieć miejsce uroczysta kolacja, na którą król Hiszpanii Filip VI zaprosił przywódców państw krajów należących do sojuszu. Poza Bidenem do Madrytu udadzą się kanclerz Scholz i pozostali uczestnicy szczytu G7.

Grupa G7 obejmuje USA, Kanadę, Wielką Brytanię, Francję, Włochy i Japonię. W szczycie uczestniczyli również przewodnicząca KE Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Podczas szczytu G7 w poniedziałkowych rozmowach brali udział także przywódcy z Indii, Indonezji, Senegalu i Argentyny, dyskusje dotyczyły kryzysu klimatycznego, bezpieczeństwa energetycznego i zbliżającego się kryzysu żywnościowego.

Gościem specjalnym szczytu był także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w poniedziałek zdalnie rozmawiał z przywódcami G7 o sytuacji w Ukrainie.