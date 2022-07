Najbogatszy Azjata rozpoczyna ekspansję zagraniczną. Na celowniku - szlak do Europy

Port w Haife i Indusi... Adani, firma należąca do najbogatszego człowieka Azji, zdecydowała się na spektakularne rozpoczęcie ekspansji międzynarodowej w logistyce morskiej. W przyszłości można spodziewać się prób przejęcia przez indyjskie podmioty portów w basenie Morza Śródziemnego na drodze z Azji do Europy. Transakcja świadczy również o rosnącym zaufaniu między Izraelem a Indiami i współpracy gospodarczej w ramach formatu I2U2, czyli Indii, Izraela oraz USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Konsorcjum indyjskiego Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) oraz izraelskiego Gadot Chemical Terminals zakupi port w Hajfie, prywatyzowany przez izraelski rząd.

To jeden z największych i najnowocześniejszych portów Izraela, który obsługuje obecnie ponad połowę morskiego ruchu kontenerowego tego kraju.

Z punktu widzenia Indusów to inwestycja o strategicznym znaczeniu, otwierająca firmę na rynek przeładunków basenu Morza Śródziemnego oraz Europy i oznaczająca początek ekspansji międzynarodowej spółki, której celem jest stworzenie sieci portów komercyjnych na drodze z Azji na Stary Kontynent.

Indyjska spółka, informując o zwycięstwie w przetargu prywatyzacyjnym, nawiązała do zwycięskiej szarży indyjskiej kawalerii w 1918 r. w bitwie o Hajfę, która pozwoliła Entencie wyprzeć wojska Państw Centralnych z Palestyny. Taktownie przemilczano, iż konnica była częścią wojsk Imperium Brytyjskiego...

Konsorcjum indyjskiego Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) oraz izraelskiego Gadot Chemical Terminals zakupi port w Hajfie, prywatyzowany przez izraelski rząd. To jeden z największych i najnowocześniejszych portów tego kraju obsługujący obecnie ponad połowę morskiego ruchu kontenerowego w tym państwie. Koncesja na prowadzenie operacji w porcie ważna będzie do 2054 r. APSEZ nabędzie 70 proc. udziałów w portowej spółce, a Gadot - pozostałe 30 proc.

Transakcja opiewać będzie na równowartość 1,18 mld dolarów - to znacznie powyżej cen oferowanych przez konkurencję innych firm izraelskich i brytyjskich.

Dlaczego indyjskie przedsiębiorstwo starało się niemal za wszelką cenę nabyć port w Hajfie? Wydaje się, że z punktu widzenia Indusów jest to inwestycja o strategicznym znaczeniu, otwierająca firmę na rynek przeładunków basenu Morza Śródziemnego oraz Europy. Wedle władz APSEZ to jedynie początek ekspansji międzynarodowej spółki, której celem jest stworzenie sieci portów komercyjnych na drodze z Azji na Stary Kontynent.

Zacieśnianie relacji w nowym aliansie

Nieprzypadkowo decyzję ogłoszono 15 lipca - w czasie bliskowschodniej podróży prezydenta Joe Bidena. W jej trakcie doszło do spotkania przedstawicieli nowego formatu dyplomatycznego zwanego I2U2, czyli Indii, Izraela oraz USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ang. United Arab Emirates, stąd angielski skrót).

Czytaj także: USA tworzą nowy międzynarodowy alians - grupę I2U2

W ostatnim roku zacieśniono współpracę między Izraelem a Indiami oraz Indiami a ZEA, czego wyrazem było podpisanie wynegocjowanej w rekordowym tempie umowy handlowej między tymi dwoma ostatnimi państwami. Z kolei Emiraty stały się najbliższym partnerem Izraela w świecie arabskim.

Najbogatszy człowiek Indii rozpoczyna ekspansję zagraniczną

APSEZ wchodzi w skład Adani Group, wielobranżowego holdingu należącego do Guatama Adaniego, najbogatszego człowieka Indii i Azji. Jego gałęzią portową zarządza syn właściciela, Karana. Obecna jest w ponad 12 lokalizacjach w Indiach, obsługując co najmniej 14 terminali w sześciu indyjskich stanach. Przechodzi przez nie - wedle „Economic Times of India” - prawie czwarta część handlu morskiego największego państwa subkontynentu.

Port w Hajfie będzie prawdopodobnie jedyną na obecnym etapie inwestycją zagraniczną APSEZ. Adani Group próbował rozszerzyć swoje działania na Birmę (Mjanmę), lecz - wedle komunikatów spółki - wycofał się z niej., zagrożony wtórnymi sankcjami międzynarodowymi. Partnerem biznesowym był tam Myanmar Economic Corporation, podmiot biznesowy kontrolowany przez przedstawicieli birmańskiej junty.

Z punktu widzenia Izraela prywatyzacja ma na celu zwiększenie konkurencji między krajowymi portami, przez które przepływa znaczna większość handlu zagranicznego. Rząd w Tel Awiwie liczy, że dzięki temu wzrośnie efektywność operacji i obniżą się ich koszty, co doprowadzić ma do spadku cen importowanych dóbr.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma