Najbogatszy Rosjanin mimo sankcji powiększa imperium finansowe

Objęty sankcjami rosyjski magnat finansowy Władimir Potanin dołączył właśnie swój konglomerat Interros do konsorcjum inwestorów, które kontroluje około 10 proc. udziałów Toczki, czyli dostawcy cyfrowych usług bankowych.

Władimir Potanina po ataku Rosji na Ukrainę nie szczędzi środków na przejęcia. Już przed wejściem a akcjonariat Toczki jego Interros zakupił udziały Societe Generale w Rosbanku. Stało się to zaraz po rosyjskiej inwazji, kiedy to francuska firma chciała jak najszybciej wyjść z Rosji. Następnie Potanin kupił 35 proc. udziałów Olega Tinkowa w holdingu TCS Group, który jest spółką matką największego banku detalicznego w Rosji - Tinkoff Banku.

Toczka, której najbogatszy Rosjanin właśnie stał się udziałowcem, pożycza środki małym i średnim przedsiębiorstwom i ma 600 tys. klientów. Jej dotychczasowy właściciel - Trust Bank zamierza sprzedać 90 proc. udziałów Toczki grupie inwestorów, w której skład wchodzi Interros za 456 mln dolarów. Ma się to odbyć w trzecim kwartale tego roku.

Potanin został objęty sankcjami przez Unię Europejską, a po tym jak zakupił udziały w Rosbanku także Wielka Brytania wpisała go na listę sankcyjną. To samo spotkało go w USA, które objęły go sankcjami pod koniec 2022 roku. Jego majątek szacowany jest na około 28,4 mld dolarów. Zanim Rosja dokonała ataku na Ukrainę najokazalszym aktywem biznesmena były udziały w największej rosyjskiej firmie wydobywczej MMC Norilsk Nickel.