Najdroższy, najbardziej kontrowersyjny. Rusza mundial w Katarze

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej będą wyjątkowe. Organizuje je niespełna 3-mln państwo o powierzchni zbliżonej do województwa świętokrzyskiego, które po prostu stać było na to, by kupić sobie uwagę całego świata.

Katar został wybrany na organizatora mistrtzostw świata 2 grudnia 2010 r.

Przez 12 lat przygotowań do tej najważniejszej imprezy piłkarskiego świata nie milkną kontrowersje wokół jej gospodarza.

Jedno jest pewne - gdy mundial organizuje najbogatsze państwo świata, będzie to impreza inna niż poprzednie.

Organizacja Mistrzostw Świata w piłce nożnej w tak egzotycznym pod względem klimatycznym i odległym kulturowo kraju jak Katar to wyzwanie, z którym piłkarski świat jeszcze się nie mierzył. Jednym z najnowszych problemów, któremu stawić czoła musi FIFA, jako organizator mistrzostw, jest zakaz spożywania alkoholu na stadionach, którego zażądała królewska rodzina rządząca Katarem.

Kraj ten jest państwem islamskim, w którym picie alkoholu w miejscach publicznych jest surowo zakazane. Dochowanie tego rygoru jest jednak nie lada problemem dla FIFA, bo zakaz sprzedaży uderza wprost w jednego z najważniejszych sponsorów imprezy – koncern Budweiser. Wciąż nie wiadomo, jakie będą losy wartego 75 mln dol. kontraktu z piwowarską firmą.

Jednak na tym nie kończy się długa lista kontrowersji, jakie zgromadziły się wokół mistrzostw w Katarze.

Najbardziej kontrowersyjny kraj na organizację mistrzostw świata?

Katar został wybrany na organizatora mistrzostw świata 2 grudnia 2010 r. wbrew licznym głosom sprzeciwu, które przekonywały, że nie jest to najlepsze miejsce do organizacji tego typu imprezy.

Po pierwsze klimat… To pustynny kraj, w którym w miesiącach letnich temperatury dochodzą nawet do 50 st. C. Dlatego FIFA zdecydowała się przenieść rozgrywki na późną jesień. Jednak nawet w listopadzie temperatury w Katarze wahają się od 25 do 30 st. C w ciągu dnia, do czego dochodzi duża wilgotność powietrza. Nie są to najlepsze warunki do wysiłku fizycznego.

Po drugie ustrój… Wybór Kataru - konserwatywnego emiratu muzułmańskiego - budził także kontrowersje ze względu na zarzuty o powszechne łamanie praw człowieka, dyskryminację kobiet czy mniejszości seksualnych. Zapowiadane przez władze reformy w tym względzie przeważnie są tylko deklaracjami na papierze, a poziom życia mieszkańców nie zmienia się. Swój sprzeciw przeciwko temu otwarcie manifestują gwiazdy, które po kolei odmawiają występu na uroczystości otwarcia mistrzostw. Zaproszenie organizatorów odrzuciły m.in. Shakira i Dua Lipa.

Po trzecie wyzysk robotników… Najwięcej kontrowersji i to od samego początku budzi jednak sposób traktowania pracowników najemnych, których siłami i niekiedy krwią zbudowana została cała infrastruktura na mundial. Katar to bowiem bardzo specyficzne państwo, zamieszkałe przez około 2,7 mln mieszkańców, z czego prawie 90 proc. to ekspaci.

Ubiegłoroczne śledztwo brytyjskiego dziennika The Guardian wykazało, że od 2010 r., gdy Katar otrzymał prawo do zorganizowania tej imprezy, ponad 6,5 tys. robotników z Azji Południowej straciło życie przy budowie infrastruktury. Jak wyliczali dziennikarze, inwestycje związane z mundialem co tydzień pochłaniały średnio 12 żyć robotników z Indii, Nepalu, Pakistanu, Bangladeszu i Sri Lanki.

Po czwarte greenwashing... Jakby kontrowersji było mało, organizatorzy mundialu trafili także na celownik organizacji ekologicznych, które oskarżają ich o tzw. greenwashing, czyli składanie deklaracji ochrony środowiska bez pokrycia.

Zgodnie z deklaracjami FIFA mistrzostwa w Katarze mają być neutralne klimatycznie. Wszelkie emisje gazów cieplarnianych powstałe przy ich organizacji mają zostać zredukowane lub zrównoważone poprzez kredyty węglowe. Jednak kolejne organizacje ekologiczne, takie jak Greenpeace czy Carbon Market Watch, wspierając się opiniami naukowców, stwierdzają jednoznacznie, ze wpływ katarskiej imprezy na klimat będzie negatywny.

Najbogatszy kraj świata stać na kupienie sobie mistrzostw

Dlaczego zatem FIFA zdecydowała się powierzyć organizację jednej z najważniejszych, o ile nie najważniejszą imprezę sportową świata właśnie Katarowi? Gdy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze.

Niemalże od samego początku, czyli od 2010 r., gdy Katar został wybrany przez FIFA, pojawiały się sugestie i oskarżenia o przy przyznawaniu praw organizacji mundialu. Śledztwo w tej sprawie prowadziło nawet FBI. Nie wykazało ono jednak żadnych konkretów i nie doprowadziło do zmiany gospodarza mundialu.

Jedno jest pewne, Katar – jak mało które z innych państw – stać na tak kosztowne przedsięwzięcie. Właśnie w 2010 r. kraj ten został uznany przez Global Finance za najbogatsze państwo na świecie, z rocznym dochodem na mieszkańca wynoszącym ponad 90 tys. dolarów (dla porównania w Polsce nie przekraczał on wówczas 13 tys. dolarów).

Bogactwo tego kraju to wciąż głównie ropa naftowa i gaz. Aczkolwiek – na co zwraca uwagę Polska Agencja Inwestycji i Handlu - rozwój gospodarczy zanotowany w przemyśle, budownictwie i sektorze usług finansowych pozwalają na stopniowy wzrost znaczenia sektora pozanaftowego, który przekroczył już 50 proc. nominalnego PKB Kataru.

I właśnie te petrodolary, czyli zyski czerpane z eksploatacji złóż węglowodorów pozwoliły Katarowi nie tylko przekonać FIFA, że na Bliskim Wschodzie da się zorganizować mistrzostwa, ale także przeprowadzić gigantyczne inwestycje, które oglądać będziemy w trakcie kolejnych dni rozgrywek. Wystarczy tylko przypomnieć, że w ramach przygotowań do mistrzostw powstało tam siedem stadionów, lotnisko, linia metra, sieć dróg, ponad 100 hoteli, a koszt tych inwestycji szacowany jest na ponad 220 miliardów dolarów.