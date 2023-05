Najemnicy z Grupy Wagnera oskarżeni o zbrodnie przeciwko ludzkości w Mali

Według opublikowanego w Genewie raportu misji rozpoznawczej Biura Praw Człowieka ONZ są bardzo mocne przesłanki wskazujące na to, że armia malijska i najemnicy z innych krajów, w tym rosyjska Grupa Wagnera dopuścili się zbrodni wojennych na ludności cywilnej w Mali.

Dochodzenie w sprawie zabicia prawie 500 mieszkańców wioski Moura w centralnej części Mali prowadzone było przez kilka miesięcy. Personel Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) rozmawiał na miejscu z ofiarami gwałtów i przemocy, bliskimi zamordowanych i świadkami wydarzeń z marca 2022 roku. Proszono o wyjaśnienia personel medyczny, który udzielał pomocy poszkodowanym. Władze Mali odmówiły prośbom o dostęp do wioski i możliwość przeprowadzenia ewentualnych ekshumacji.

Według raportu misji rozpoznawczej Biura Praw Człowieka ONZ opublikowanej w Genewie są bardzo mocne przesłanki wskazujące na to, że malijska armia i najemnicy z innych krajów, w tym prawdopodobnie członkowie rosyjskiej Grupy Wagnera torturowali i zabili kilkaset osób cywilnych. Działo się to w marcu 2022 roku, gdy prowadzona była operacja przeciwko rzekomym grupom islamskich fundamentalistów powiązanych z Al-Kaidą.

Według misji ONZ członkowie Grupy Wagnera uczestniczyli w mordowaniu ludności cywilnej w Mali

- Można mówić w tym przypadku o możliwych zbrodniach przeciwko ludzkości. Prowadzono tam doraźne egzekucje, torturowano i gwałcono ludność cywilną, co wyczerpuje znamiona zbrodni wojennych. Mogą one, w zależności od okoliczności stanowić właśnie zbrodnie przeciwko ludzkości- mówi cytowany w komunikacie Wysoki Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka Volker Turk.

Świadkowie obserwujące działania wojska i najemników zeznali, że obok żołnierzy malijskich w zbrodniach uczestniczyli biali mężczyźni mówiący w nieznanym lokalnej ludności języku.

- Nie jesteśmy w 100 procentach pewni, że to byli Rosjanie, ale jest to wielce prawdopodobne - powiedział na konferencji prasowej rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ.

Zdjęcia satelitarne pozwalają dokładnie prześledzić przemieszczanie się oddziałów bojowych

W Mali od 2021 roku, na zaproszenie lokalnych władz działają członkowie Grupy Wagnera. Według informacji organizacji praw człowieka Human Right Watch, potwierdzonych w kilku źródłach, już kilka dni po dokonaniu tej masakry, Rosjanie uczestniczyli w pacyfikacji wioski. Wskazują na to także zdjęcia satelitarne pokazujące przemieszczanie się oddziałów z tymczasowych obozów w rejon wioski.

Władze malijskie, w wyniku nagłośnienia całej sprawy, zapowiedziały dochodzenie, ale po ponad roku nie przedstawiono żadnych ustaleń. Jako podstawę przyjęto jednak założenie, że nie doszło do żadnych wykroczeń i negatywnych zachowań ze strony sił malijskich i zagranicznych oddziałów. Ofiary śmiertelne zaś to islamscy bojownicy, którzy zginęli w walce.