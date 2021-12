Największa demokracja świata przed trudnym testem

Parlament indyjski odwołał pod presją społeczną wprowadzone latem zeszłego roku regulacje, które zmieniały zasady rządzące rynkiem rolnym w Indiach. Skuteczność oporu przeciw niechcianym zmianom może świadczyć dobrze o żywotności indyjskiej demokracji. Nie najlepiej jednak świadczy o zdolności rządu do wprowadzania reform gospodarczych. A bez nich nie ma mowy o spełnieniu mocarstwowych ambicji .

250 mln protestujących

Czas na wnioski

Poza obawami ekonomicznymi, ważnym powodem oporu indyjskich drobnych producentów rolnych był sposób ich wprowadzenia. Przeszły przez parlament niemal bez dyskusji, a ewentualnych zalet nie wytłumaczono samym zainteresowanym. Jak przypomniał serwis informacyjny „The Print”, indyjska „zielona rewolucja” w rolnictwie sprzed ponad pół wieku była poprzedzona wieloletnią kampanią informacyjną.Od lata zeszłego roku indyjscy rolnicy zaczęli się organizować, by jesienią przejść do czynnego strajku i blokad dróg wokół największych indyjskich miast, szczególnie stołecznego New Delhi. Przez ponad rok w protest zaangażowanych było tysiące uczestników. W szczytowym jego punkcie, 26 listopada 2020 r., w akcjach protestacyjnych w ramach strajku generalnego brało wedle „Foreign Policy” aż 250 mln ludzi.Do rolników dołączyli także robotnicy prywatnych i państwowych zakładów. Ci z kolei protestowali przeciw spodziewanym zmianom w prawie pracy. Protesty były szczególnie silne w Haryanie, Uttar Pradeś i Pendżabie, stanach nieodległych od stolicy kraju i przez to mogących łatwiej wpływać na politykę indyjskiego centrum.Do zaostrzenia sytuacji przyczyniła się reakcja władz na protest. Z jednej strony policja starała się siłowo rozpędzić jego uczestników, motywując to również nieprzestrzeganiem ograniczeń pandemicznych. Z drugiej strony niektórzy liderzy rządzącej partii przekonywali opinię publiczną, że za protestami stoją sikhowie, mniejszość religijna bliska hinduistom, lecz podejrzewana o tendencje separatystyczne. Szczególnie w Pendżabie, jedynym stanie o sikhijskiej większości, taka polityczna narracja doprowadziła do utwardzenia stanowiska protestujących.W styczniu br. wykonanie ustaw wstrzymał Sąd Najwyższy. Prawdopodobnymi powodami była obawa przed wybuchem przemocy na dużą skalę oraz zagrożenie dla zdrowia publicznego w warunkach trwającej pandemii. Zaproponował stworzenie panelu ekspertów, którzy wypracowaliby kompromisowe rozwiązania. Protestujący odrzucili jednak to rozwiązanie i kontynuowali protest. Trwał ze zmiennym natężeniem aż do listopada 2021 r. Z powodu chorób, samobójstw, warunków pogodowych czy w rezultacie rozruchów zginęło prawdopodobnie w ciągu roku kilkuset protestujących.Premier Modi 19 listopada br., w dniu sikhijskiego święta upamiętniającego urodziny Guru Nanaka, założyciela tego ruchu religijnego, ogłosił, że rząd wycofuje się z reformy. Jego zdaniem była ona potrzebna, ale przyznał, że została niewystarczająco skonsultowana z rolnikami. 29 listopada parlament odwołał wszystkie trzy ustawy.Wedle komentatorów czas wycofania się z reformy jest nieprzypadkowy: za kilka miesięcy odbędą się wybory w Pendżabie i Uttar Pradeś, istotnych stanach o dużej populacji rolniczej. Być może po wyborach niektóre pomysły z ustaw wrócą inną drogą. Politycznie byłoby to dla BJP zapewne opłacalne: obecny system targów rolnych, organizowany przez stany, jest zdominowany przez lokalnych polityków i biznesmenów.Warto zwrócić uwagę na cztery wnioski płynące z powodzenia akcji protestacyjnych. Po pierwsze, rząd indyjski w największej demokracji świata jest nadal zasadniczo ograniczony zarówno systemem federalnym (rządząca BJP kontroluje tylko dwanaście na dwadzieścia osiem rządów stanowych) jak i umiejętnością mobilizacji społecznej. I to pomimo dużej większości w parlamencie. W tym sensie historia ustaw rolnych zasadniczo świadczy o sile demokracji.Po drugie, choć polityczna pozycja Partii Ludowej wydaje się na skutek słabości opozycji niezagrożona, to nawet tak silny przywódca, jak Narendra Modi, musi brać pod uwagę nastroje i lęki społeczne.Trzeci punkt związany jest z dwoma poprzednimi: wprowadzanie reform musi być w Indiach procesem długotrwałym, uwzględniającym interesy wielu grup.Po czwarte więc można się spodziewać, że reformy rynkowe będą w Indiach natrafiały na silny opór. Sukces rolników może zachęcić inne grupy niechętne zmianom. Bez takich reform bardzo trudno będzie Indiom stworzyć warunki do przyspieszonego wzrostu gospodarczego, koniecznego, jeśli New Delhi marzy o osiągnięciu pozycji mocarstwowej podobnej Chinom. Obecnie Indie i Państwo Środka mają zbliżoną ilość mieszkańców. Jednak wedle danych Banku Światowego gospodarka największego państwa Subkontynentu jest prawie pięciokrotnie mniejsza niż chińska.