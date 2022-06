Największe kasyno w Unii Europejskiej już wkrótce będzie kusić turystów

Jeszcze przed końcem tego roku na Cyprze w pobliżu Limassol oddane zostanie do użytku największe w Unii Europejskiej kasyno. Na 16 kondygnacjach do dyspozycji graczy będzie 1000 automatów i 100 stołów do gry w karty. Cały kompleks hotelowo-wypoczynkowy będzie dysponował ponad 300 pokojami dla gości w klasie 5 gwiazdkowej, 10 restauracjami i kawiarniami, parkiem rozrywki i amfiteatrem. Budowany jest grupę Melco z Hongkongu.

Od czasu inwazji armii tureckiej na Cypr w 1974 roku i utworzenia nieuznawanej poza Ankarą Tureckiej Republiki Cypru Północnego głównym źródłem dochodu tego qausi państwa stały się wpłaty podatkowe od ponad 80 działających tam kasyn i salonów gier. Przed pandemią rocznie budżet zasilany był kwotą około 600 milionów dolarów, a zatrudnienie w całej branży przekraczało 80 tysięcy pracowników. Nie jest przy tym tajemnicą, że wielu zagranicznych graczy wykorzystywało tamtejsze lokale do prania brudnych pieniędzy na masową skalę.

W południowej, greckiej części wyspy kasyna były zakazane do 2015 roku, kiedy to na mocy porozumienia pomiędzy rządem, a Cypryjskim Kościołem Prawosławnym pozwolono zagranicznym podmiotom na prowadzenie hazardu. Dopiero jednak kilka lat temu władze pozwoliły na wybudowanie obiektu, który będzie połączeniem luksusowego hotelu, parku rozrywki i centrum gier hazardowych.

Inwestycję City of Dreams realizuje firma Melco International z Honkongu, która od 1910 roku działa na rynku rozrywki, ale do tej pory była aktywna głównie na terenie Azji, zwłaszcza w Makau i na Filipinach. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu od 1927 roku.

Nowy ośrodek będzie miał 16 kondygnacji, a do dyspozycji gości obok luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu zaplanowano 10 restauracji i kawiarni, park rozrywki, 3 baseny i amfiteatr na potrzeby imprez plenerowych. Na 7,5 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni niebawem ustawionych zostanie 1000 automatów do gry i 100 stołów do gry w karty. Przygotowane zostaną także osobne sale dla gości specjalnych.

Początkowo zakładano, że kasyno będzie oferowało swoje usługi gościom z Rosji i Ukrainy, którzy przed wybuchem wojny masowo przyjeżdżali na Wyspę Afrodyty i prowadzili tutaj swoje interesy. Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła, ale mimo to biznes powinien być dochodowy. W ciągu roku City of Dream ma odwiedzać 300 tysięcy turystów głównie z Europy, Izraela i Bliskiego Wschodu. Władze cypryjskie liczą na znaczące wpływy z tytułu podatków.

Jak podaje agencja AFP, otwarcie największego w Unii Europejskiej kasyna, przewidziano na koniec 2022 roku.

Czytaj także: Bloomberg: Cypr zmusił UE do zmian w szóstym pakiecie sankcji