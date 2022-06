Największy eksporter LNG i węgla robi zielony zwrot

Na Antypodach doszło do zmiany władzy. Konserwatyści nie zdołali obronić parlamentarnej większości, a nowym premierem został Anthony Albanese z Partii Pracy. Laburzyści obiecują bardziej restrykcyjną politykę klimatyczną. Jeśli chodzi o eksport paliw kopalnych, nie trzeba jednak spodziewać się rewolucji.

Po wyborach z 21 maja władzę w Canberrze przejęła Partia Pracy pod wodzą premiera Anthony’ego Albanese.

Australia z jednej strony zawdzięcza swoje bogactwo wydobyciu paliw kopalnych. Z drugiej zaś jest regularnie doświadczana przez niszczące fale upałów, susze lub gwałtowne ulewy i powodzie, których coraz częstsze występowanie wiąże się z emisjami gazów cieplarnianych i zmianami klimatu.

Nic więc dziwnego, że jednym z głównych tematów kampanii przed wyborami parlamentarnymi były kwestie polityki energetycznej i klimatycznej.

Nowy rząd lewicowy obiecał podjęcie działań w celu dotrzymania zobowiązań paryskich. Wedle deklaracji nowych decydentów Australia ma do 2030 r. ograniczyć emisję CO2 o 43 proc. względem 2005 r., a w 2050 r. osiągnąć neutralność węglową.

Jest to cel o tyle ambitny, że wedle ekspertów z Climate Analytics bez podjęcia dodatkowych działań emisje do końca dekady zmniejszyłyby się o ok. 30 proc. Dodatkowe redukcje mają dotyczyć transportu, przemysłu, rolnictwa oraz wytwarzania i przesyłu elektryczności. W wypadku tej ostatniej dziedziny główne inwestycje planowane są w modernizację sieci energetycznej oraz systemy gromadzenia energii pochodzącej z OZE.

Jednak ten proklimatyczny zwrot będzie prawdopodobnie tylko częściowy. Jeśli bowiem udział Australii w światowych emisjach wynosi około 2 proc., to jeśli wliczyć do australijskiego śladu węglowego także paliwa kopalne eksportowane z antypodów, to ten odsetek rośnie już do 4-5 proc.

Polityka eksploatacji zasobów naturalnych przynosi jej bowiem krociowe zyski. Australia jest największym eksporterem węgla na świecie pod względem wartości. Co roku wywóz tego surowca przynosi ponad 44 mld dolarów. Dla porównania druga na tej liście Indonezja – choć pierwsza pod względem masy wywiezionego surowca - otrzymuje za swój węgiel ponad 26 mld dolarów, a trzecia Rosja – nieco poniżej 18 mld dolarów. Z ponad 87 milionami ton (Mt) Australia zajmuje też pierwsze miejsce jako największy eksporter skroplonego gazu ziemnego (LNG) na świecie. Tu z kolei wyprzedza Katar (77 mln Mt) oraz USA (72 mln Mt).

W warunkach globalnego kryzysu energetycznego wzmocnionego poprzez wojnę w Ukrainie, Canberra nie zmieni prawdopodobnie zasadniczo swojej polityki eksportowej.

Wedle portalu Carbon Brief w Australii rozwijanych jest obecnie prawie 70 nowych projektów wydobycia węgla oraz ponad 40 nowych przedsięwzięć związanych z LNG. Jak podkreślił premier Albanese, te kopalnie węgla, które są bezpieczne dla środowiska naturalnego otaczającego miejsce wydobycia oraz opłacalne ekonomicznie, mogą wedle dzisiejszych planów pozostać w użyciu nawet po 2050 r. Z kolei Madeleine King, minister odpowiedzialna za zasoby naturalne, zapewniła lobby gazowe, że LNG pozostanie w polityce australijskiej ważnym paliwem przejściowym umożliwiającym osiągnięcie neutralności klimatycznej nie tylko Australii, ale też innych części świata. Krytycy takiego podejścia twierdzą, że Australijczycy swoją transformację klimatyczną sfinansują dzięki eksportowi paliw kopalnych.